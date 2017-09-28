Гороскоп здоровья на 28 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-28 05:50
Гороскоп здоровья на 28 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 28 сентября 2017 года.
Овен
Нынче ваше переутомление даст о себе знать. Сосредоточиться на каком-то важном деле и собраться с мыслями будет для вас сегодня очень тяжеловато. Вам просто нужна передышка, позвольте себе отдохнуть.
Телец
В этот день вам особенно пойдет на пользу массаж, в том числе специальное воздействие на активные точки вашего организма. Это поможет вам гораздо более эффективно и быстро решить много проблем.
Близнецы
Лучше сегодня особенно усиленно поддерживать свой иммунитет на высоте, чем потом в срочном порядке пытаться поставить себя на ноги, когда болезнь уже свалила вас. Ведь сейчас самые простые меры помогут вам чувствовать себя отлично и забыть о простудах.
Рак
В этот день вы можете быть слишком эмоциональны, поэтому постарайтесь контролировать свои чувства. В противном случае могут возникнуть проблемы с давлением и сильные головные и мышечные боли.
Лев
В этот день вы почувствуете себя куда более усталым, нежели обычно, поэтому звезды настоятельно рекомендуют вам лечь спать пораньше, встать попозже и устраивать себе перерывы на работе почаще.
Дева
Сегодня ваша голова может помешать вам жить активной жизнью: вполне может статься, что именно сейчас ей захочется поболеть. Не стоит травить ее разного рода медикаментами, уложите ее просто раньше спать.
Весы
Нынче звезды не рекомендуют Весам много пить, особенно на ночь. Возможно появление отеков, которые не только не украсят ваше лицо, но и внесут достаточно много других неприятных коррективы в вашу внешность.
Скорпион
Надо больше пить! Нет, не того, о чем вы подумали, а воды. Сегодня лучше лишний бутерброд не съесть, заменив его еще одной чашкой чая. Ну, конечно, если вам не предстоит длительное путешествие в лишенном туалетов транспорте.
Стрелец
Нынче постарайтесь не принимать ответственных решений, не обдумав все, как следует. Прежде чем решиться на серьезный шаг, обсудите все не только с врачом, но и с другими специалистами.
Козерог
Нынче постарайтесь хоть некоторое время побыть на солнце, вашему организму сейчас особенно нужен витамин D. Так что даже самая обыкновенная прогулка станет для вас ценным источником необходимого вам элемента.
Водолей
Сегодня для Водолеев не будет никаких преград и помех, поэтому стоит наконец-то обратиться к врачу, к которому вы давно не могли записаться и сделать наконец решительный шаг в сторону улучшения вашего здоровья.
Рыбы
В этот день хорошее самочувствие вам помогут обеспечить отказ от вредных привычек, а также соблюдение здорового режима дня. Поэтому сегодня постарайтесь лечь спать раньше и не перетруждаться.