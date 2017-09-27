Гороскоп здоровья на 27 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-27 06:42
Гороскоп здоровья на 27 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 27 сентября 2017 года.
Овен
Сегодня звезды рекомендуют вам задуматься о чистоте вашего жилища и рабочего места. Упорядоченность вещей и бумаг поможет вам навести порядок и в ваших мыслях и чувствах, что просто жизненно необходимо для вашего душевного равновесия.
Телец
Сегодня вы найдете решение той задачи, которую давно уже не могли решить. И если эта задача касалась улучшения вашего здоровья – что же, вас можно только поздравить с тем, что теперь у вас все пойдет на лад.
Близнецы
В этот день звезды рекомендуют вам строго придерживаться рекомендаций врача, если таковые вам выданы. Шаг вправо, шаг влево будут при приравниваться если не к бегству, то к весьма серьезного проступка.
Рак
Сегодня особенную заботу о своем здоровье следует проявлять тем Ракам, которые страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Сейчас непредусмотрительность в вопросах вашего самочувствия может создать серьезные проблемы.
Лев
Сегодня Львам стоит хотя бы часик уделить уборке в вашем доме. Вытрите пыль, подметите углы, очистите ковер. Вряд ли это займет у вас много времени и сил, а дышать вам будет определенно легче и свободнее.
Дева
Сегодня вам просто жизненно необходимо окружить себя добрыми и заботливыми людьми, которые будут очень за вас переживать. Главное, чтобы они в этом переживании не переусердствовать и не убедили вас, что вы больны неизлечимо. Особенно, если вы вообще здоровы.
Весы
Сегодня недостаточная активность самым негативным образом скажется на состоянии вашего здоровья. Постарайтесь пройти хотя бы пару километров, а лучше километров пять – и вообще побольше бывать на свежем воздухе.
Скорпион
Сейчас вы можете быть особенно восприимчивы к изменению погодных условий, поэтому если вы чувствуете себя нехорошо, откажитесь от запланированных дел и просто отдохните.
Стрелец
В этот день вам, вероятно, следовало бы последить за уровнем сахара в крови. Уделите особо пристальное внимание вашего рациона – не стоит злоупотреблять жирным и сладким сверх всякой меры.
Козерог
Сегодня звезды рекомендуют Козерогам слушать только веселую и светлую музыку, причем по возможности не очень громко, дабы не навредить своему слуху. Она привнесет в вашу жизнь такой нужен вам сейчас позитив.
Водолей
Сегодня любого рода негативные эмоции будут возвращаться к Водолеям как бумеранг. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не запускать эти бумеранги: они не принесут вам бодрости и здоровья.
Рыбы
В этот день Рыбам может понадобиться дополнительный источник энергии, поскольку ваш жизненный тонус, скорее всего, будет невысок. Не забывайте о сбалансированном питания и достаточные физические нагрузки.