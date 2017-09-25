Гороскоп здоровья на 25 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-25 07:18
Гороскоп здоровья на 25 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 25 сентября 2017 года.
Овен
В этот день вы в состоянии самостоятельно исправить созданные вами же проблемы. Постарайтесь действовать продуманно, а в дальнейшем более внимательно относиться к своему здоровью.
Телец
В этот день звезды настоятельно рекомендуют вам обращать внимание на то, какую именно нагрузку вы даете вашим ногам. И если вдруг никакой – сделайте все возможное для того, чтобы она все же появилась.
Близнецы
Сегодня звезды рекомендуют вам сократить количество потребляемой соли, свести его к минимуму, а то и вовсе нет. Это ненадолго, но именно сейчас вашему организму подобного рода лишения будут более чем полезны.
Рак
Этот день лучше всего было бы посвятить себя йоге и медитации. Пусть даже это будет происходить и в домашних условиях, создайте себе неповторимую атмосферу гармонии и выберите для себя необходимые вам упражнения. Следите за дыханием.
Лев
В этот день постарайтесь отнестись к себе бережно и аккуратно. Не стоит ставить над собой серьезных экспериментов, даже если целью является немедленное улучшение собственного здоровья. Так не бывает.
Дева
Нынче вам будут особенно полезны занятия плаванием, неважно, где вы собираетесь бултыхаться. Хотя, конечно, при наличии в пределах досягаемости теплого моря не стоит соваться в бассейн.
Весы
Сегодня Весы могут оказаться забывчивы, в результате чего может нарушиться схема приема тех или иных препаратов. Напишите себе записку, поставьте будильник – в общем, постарайтесь этого не допустить.
Скорпион
Сегодня вам может быть довольно трудно дышать – то ли воздух будет несколько неприемлем для ваших легких, то ли они начнут мечтать о чем-то более свежем и возвышенном. Постарайтесь осуществить их мечты хоть ненадолго.
Стрелец
У Стрельцов сегодня будет наиболее успешной умственная деятельность, поэтому никаких проблем с концентрацией внимания у вас возникнуть не должно. Можете смело планировать на сегодня решение сложных вопросов.
Козерог
Сегодня вам следует организовать для себя умеренные физические нагрузки, сейчас они идеально помогут вам поддержать работу всего организма и могут принести пользу для сердца.
Водолей
Сегодня Водолеям может пойти на пользу гимнастика для лица. Хотя бы погрімаснічайте перед зеркалом, если не знаете, что это такое. Улыбнуться лишний раз тоже будет безопасно.
Рыбы
В этот день вам может не хватать каких-то элементов для того, чтобы почувствовать себя образцово. Звезды рекомендуют вам сделать все возможное для того, чтобы выяснить, каких именно, и эту нехватку восполнить.