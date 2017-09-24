Гороскоп здоровья на 24 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-24 06:07
Гороскоп здоровья на 24 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 24 сентября 2017 года.
Овен
Сегодня попробуйте завершить все дела пораньше и отвести больше времени для сна, ведь чем дольше вы будете видеть сновидения, тем меньше у вас шансов набрать лишний вес. Если вы регулярно НЕ досыпать, то вы увеличиваете риск поправиться.
Телец
В этот день вы можете столкнуться с дисбактериозом. В ваших силах постараться оградить себя от этой проблемы хотя бы в дальнейшем. Научитесь не нервничать по пустякам и придерживаетесь сбалансированной диеты.
Близнецы
В этот день у вас постоянно будет находиться какое-то занятие. Например, позаниматься зарядкой или приготовить себе и своей семье вкусной и полезной пищи. Или сходить погулять. Не ленитесь.
Рак
В этот день по возможности старайтесь избегать употребления сильнодействующих препаратов, особенно, если вы предварительно не посоветовались с Вашим лечащим врачом. Печени это может не понравиться.
Лев
Сегодня вас ждет активный день, поскольку ваш организм, скорее всего, порадует вас приливом сил. Не упускайте такой возможности и используйте ее для того, чтобы немного размять свои мышцы на тренировке в спортзале.
Дева
В этот день вы будете чувствовать себя тем бодрее, чем больше времени проспит. При этом подниматься с кровати лучше с восходом солнца, поэтому звезды настоятельно рекомендуют вам накануне лечь спать как можно раньше.
Весы
Сейчас их созвездия не рекомендуют Весам ограничивать себя в питании. Ваш организм будет лучше знать, что именно ему нужно, и если у вас нет четких противопоказаний по данному вопросу, лучше к его желаниям прислушаться.
Скорпион
Сегодня Скорпионам нужно немного больше кальция, чем обычно. Впрочем, это вовсе не означает, что целый день нужно есть только творог или жевать зубную пасту. Просто пусть сыра в вашем рационе будет немного больше.
Стрелец
В этот день на Стрельцов снизойдет вдохновение и какая-то особенная ясность мысли. Если в результате вам придет в голову, что вы прекрасно понимаете, что с вами не так, и как это исправить, запишите план действий на бумажку и подождите до завтра. На утро все это наверняка перестанет казаться хорошей идеей – целее будете.
Козерог
Сегодня звезды не рекомендуют вам в чем-то себя серьезно ограничивать. Постарайтесь доставить себе максимум удовольствия – однако с минимальным вредом для здоровья, насколько это будет возможно.
Водолей
Благоприятный день для проведения различных косметических процедур. Кроме всего прочего, это поможет вам решить проблемы с обезвоженной кожей.
Рыбы
В этот день чем больше усилий и труда с вашей стороны вы сможете вложить в улучшение вашего самочувствия, тем более ощутимый результат вы получите на конечном этапе. Поэтому стоит сейчас немного напрячься!