Гороскоп здоровья на 23 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-23 06:34
Гороскоп здоровья на 23 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 23 сентября 2017 года.
Овен
Нынче доверьтесь своей интуиции, она подскажет вам, какие меры следует принять, чтобы не только не допустить ухудшения самочувствия сегодня, но и не столкнуться с болезнью в дальнейшем.
Телец
В этот день могут возникнуть колики и резкие боли внизу живота. Вероятно, причиной могут стать не только проблемы с пищеварением, но и ваше психическое состояние, которое тоже может потребовать внимания.
Близнецы
Сегодняшний день может быть богат на травмоопасные ситуации, которые, если к ним не отнестись со всей серьезностью, способны навредить вашему здоровью. Будьте внимательны, и не торопитесь принимать решение.
Рак
Нынче попробуйте придерживаться овощной и рыбной диеты. На крупы налегать не стоит: последствия могут оказаться неприятными. О мясе и, тем более, его полуфабрикатах, стоит забыть на время совсем.
Лев
Если вы чувствуете, что вам от ваших занятий спортом становится не лучше, а только хуже, настала пора задуматься, а правильно ли вы подобрали для себя комплекс упражнений. Возможно, вам надо пересмотреть его вместе с инструктором.
Дева
Нынче ваше здоровье не будет вас тревожить, однако это не означает, что можно расслабиться. На что вам следовало бы обратить пристальное внимание, так это на здоровье ваших близких. Начните с диагностики, так вы быстро во всем разберетесь.
Весы
Сегодняшний день можете посвятить только себе, поработайте над фигурой, запишитесь на процедуры в салон по уходу за кожей или же на массаж. Побалуйте себя, ведь это еще никому не повредило!
Скорпион
Нынче Скорпионам стоит особенно беречь свое зрение, так как нагрузка на глаза в последнее время была весьма значительной, а накопившаяся усталость может стать причиной ухудшения зрения.
Стрелец
Нынче вы явно не сможете усидеть на месте, тяга к экстремальным видам спорта даст о себе знать. И хотя этот день обещает быть благоприятным, все-таки не забывайте о правилах безопасности.
Козерог
Нынче звезды советуют перестать нагружать себя тяжелыми физическими упражнениями и посвятить этот день релаксации. Особенно будет хорошо сходить на массаж или на какую-нибудь спа-процедуру.
Водолей
Сейчас особое внимание следует уделить горлу, здесь весьма уместна будет профилактика, например различные полоскания. Кроме того, воздержание от холодных напитков помогут вам избежать неприятностей.
Рыбы
Нынче вам стоит обратить ваше внимание на лечение различных недугов с помощью различных эфирных масел. Так, например, масла корицы и ванили помогут вам при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.