Гороскоп здоровья на 2018-й год для всех знаков Зодиака
2017-10-16 19:58
Гороскоп здоровья на 2018-й год для всех знаков Зодиака
2018 год Собаки в плане здоровья окажется весьма неоднозначным и контрастным.
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Особенно осторожным в 2018 году нужно быть людям, которые занимаются спортом или ведут активный образ жизни. Проблему значительно проще предупредить, чем решить. Спортсменам необходимо придерживаться правил безопасности в полной мере, иначе можете получить серьезные травмы, а в результате вы потеряете немало возможностей. То же касается спасателей, военных и представителей других экстремальных профессий, передает Rus.Media.
2018 год окажется исключительно продуктивным для людей, которые решат, что необходимо что-то делать со своей фигурой и физическим состоянием. Если решили – действуйте, заразитесь этой идеей, найдите занятие, которое вам действительно нравится. Сейчас будет намного легче сбросить лишние килограммы или набрать массу, кому это необходимо, чем в любое другое время.
В этом году однозначно не стоит позволять себе лишнее, во всех смыслах – от алкоголя до чрезмерных физических нагрузок. И главное – нужно сохранять позитивный настрой.
Овен
В 2018 году представителям знака Зодиака Овен ни в коем случае нельзя простудиться. Носить теплую шапку, хорошую обувь, ни в коем случае не жертвуйте комфортом в пользу красоты, иначе сильно пожалеете об этом. В год Собаки вы не будете в особой степени подвержены простудным заболеваниям, но если все же чем-нибудь заболеете, то последствия могут быть крайне неудачными, так что лучше поберечься. Кроме того, вам однозначно стоит начать относиться к себе внимательнее. Избавиться от запущенного недуга в разы тяжелее, чем от того, который диагностировали на раннем этапе. Помните об этом, и тогда 2018 год не будет ничем омрачен для вас.
Еще один момент, на который Овнам стоит обратить внимание в 2018 году, это головные боли различного генеза. Их ни в коем случае нельзя терпеть! Как вы будете решать эту проблему – не имеет значения, главное – сделать это сразу. В этом году вообще хорошо хоть немного времени уделить своему здоровью. Свежий воздух и активный образ жизни – то, что в состоянии сделать человека здоровым.
Телец
Многие Тельцы не особенно любят заботиться о своем здоровье. Но в 2018 году вы быстро поймете, что в этот период нельзя упускать возможность помочь себе. Проблемы, которые возникнут, не критические, но заняться ситуацией нужно, так что не откладывайте ничего в долгий ящик. Здесь нужно понять одну простую вещь: не жалея себя, вы, в конечном итоге, делаете хуже тем, кого любите. Если вы это поймете, то ваша собственная жизнь существенно изменится в лучшую сторону. Если же нет, то во вторую половину года может произойти несколько критических событий.
Представителей знака Зодиака Телец в 2018 году могут подводить нервы, причем подобные проблемы будут возникать у многих знаков. Выход прост – учитесь контролировать себя, свои эмоции. На самом деле, это не особо сложно, вам лишь нужно сосредоточиться и понять, что именно вы делаете не так. Ведь это широко известный факт: львиная доля проблем со здоровьем является следствием соответствующего образа жизни, стрессов, нервов и прочих эмоциональных перегрузок. Исключить все эти явления из своей жизни вы не сможете. Зато вы, как минимум, можете взять себя в руки, можете перестать вспыхивать по пустякам, перестать создавать проблемы вместо того, чтобы решать их.
Близнецы
В целом, 2018 год для рожденных под знаком Зодиака Близнецы окажется неплохим периодом в плане здоровья. С одной стороны, о себе напомнят старые травмы, и в тоже время у вас будет немало возможностей существенно улучшить свое состояние, просто покончив хотя бы с вредными привычками.
Собака, покровитель 2018 года, настоятельно рекомендует Близнецам обратить повышенное внимание на домашнюю атмосферу. Как вы будете это делать – уже сугубо ваш выбор. Цель – сделать окружающее пространство максимально комфортным для себя. При этом неважно, сколько времени вы проводите дома. Это поможет решить много проблем, в том числе – со здоровьем. И хотя это не панацея, 2018 год для Близнецов станет реально проще, если вы будете внимательны к себе.
Рак
В 2018 году представителям знака Зодиака Рак, как и многим другим, стоит обратить особое внимание на свой образ жизни. Речь идет о том, что занятия спортом могут существенно укрепить ваше здоровье, а это особенно важно, поскольку 2018 окажется не самым легким для вашего иммунитета. Постараться как минимум – начать делать зарядку по утрам, как максимум – пробежки каждый вечер. Безусловно, вы не всесильны и насиловать свой организм не нужно, но сделать себя здоровым – это реально.
В 2018 году Ракам желательно не забывать о том, что порой отдых реально необходим организму. Год будет удачный и продуктивный, если вы сумеете обеспечить себе нормальный, полноценный отдых. Не забывайте о том, что если вы сорветесь в результате перенапряжения, все ваши труды (возможно – многолетние) пойдут прахом. А еще в этом году вы сможете с легкостью избавить себя от лишних кило, получить давно желаемый рельеф или стройную фигуру.
Лев
Львам в 2018 году однозначно не стоит переделывать, лишнее перенапряжение чисто рабочего плана может принести существенный вред вашему здоровью. И хотя в целом для вас этот период окажется довольно стабильным, сердце будет в зоне риска. Желательно меньше переживать, не напрягаться по мелочам, качественно отдыхать и не забывать о том, что работа – не единственное, что есть у вас в жизни. Сейчас важно не только стабилизировать свое е состояние, но и не допустить возникновения новых проблем, которые могут стать результатом длительного отсутствия нормального отдыха.
В целом, для вашего знака Зодиака год Собаки 2018 может быть обусловлен динамичностью. Основной удар придется по нервам, и уже оттуда негативное влияние может распространиться на весь организм. Звезды настоятельно рекомендуют искать контакт с коллегами. Сейчас не стоит разжигать конфликт, ни в коем случае нельзя выступать агрессором, если уже ситуация обострилась – защищайтесь, но сами никого не провоцируйте. Именно с работой может быть связана большая часть потенциально негативных ситуаций, способных плохо сказаться на вашем здоровье. Вам нужны изменения, пусть даже незначительные, которые приведут к глобальным изменениям в вашем мировоззрении.
Дева
В начале 2018 года представители знака Зодиака Дева в буквальном смысле забудут о проблемах со здоровьем, которые уже давно беспокоили. Безусловно, подобная тенденция не будет продолжаться вечно, уже к концу весны что-то снова может пойти не так, однако у вас появится достаточно длительная пауза, во время которой можно думать о чем угодно, но не о собственных болячках. Это время будет, вероятно, одним из лучших за весь текущий период, более того, именно сейчас вы сможете заложить прочный базис для того, чтобы позже не сталкиваться с уже знакомыми проблемами снова.
В 2018 году по-настоящему серьезной проблемой для вас может стать переедание или неправильное питание. 2018 год хорош для того, чтобы внезапно сесть на диету. Это совсем не обязательно касается только представительниц женского пола. Девы-мужчины также могут хорошенько переработать свой рацион, результатом станет существенное улучшение жизненных показателей. Также постарайтесь обратить внимание на свое эмоциональное состояние, что самым непосредственным образом может повлиять на ваше здоровье. Сейчас нельзя искажать ситуацию или допускать откровенно депрессивного состояния. Не важно, как именно вы будете бороться с этой проблемой, главное – не провоцировать напряженные ситуации. Кроме того, у вас в этом году есть отличный шанс заняться чем-то всерьез и надолго. Имеется в виду спорт, это позволит укрепить здоровье, а в потенциале добиться существенных результатов.
Весы
Веса в 2018 году будут чувствовать себя достаточно спокойно в плане здоровья. При этом представителям сильного пола лучше поберечь себя от особенно жирной пищи, это может вызвать внезапные проблемы с печенью. Слабого пола это предупреждение касается в меньшей степени. Вообще, диета сейчас совсем не обязательно быстро приведут к нужным результатам. Вам, чтобы, к примеру, хорошо похудеть, получить нужную форму и при этом не шокировать организм, придется плотно поработать над своим распорядком. Прежде всего, спать нужно не менее восьми часов в сутки. Разумеется, при этом желательно ложиться не позже часа ночи. Для большинства эта планка ниже (до двенадцати), но вам покровительствует Венера, так что для вас и планка выше. Питаться желательно от четырех до восьми раз в день и маленькими порциями.
Веса в 2018 году окажутся одним из немногих знаков, для которых риск серьезных проблем со здоровьем на самом деле небольшой. При этом, конечно, элементарные правила безопасности никто не отменял. В другом, не переживайте по пустякам, это в 2018 году универсальное правило. Не спешите, сохраняйте позитивный настрой и будет вам здоровье.
Скорпион
Скорпионы просто ненавидят обращаться к врачам, но в 2018 году у вас не будет другого выбора. Не пугайтесь, просто у вас могут обостриться хронические заболевания. И при возникновении потенциально серьезных проблем лучше не заниматься самолечением. Во-первых, на данном временном этапе проблемы будут не такие существенные, то есть их реально будет решить в кратчайшие сроки с минимальным дискомфортом. Во-вторых, это нужно будет вам с эмоциональной точки зрения. В первые месяцы 2018 года Собаки лучше проявить стойкость, позволить себе немного притупить эмоции. Это необходимо для того, чтобы не расклеиться к середине года, когда ваш иммунитет может дать серьезный сбой из-за проблемы чувственного плана.
Также в 2018 году у Скорпионов могут возникнуть проблемы любовного характера. Поэтому никогда, ни при каких обстоятельствах, не забывайте о мерах предосторожности, иначе наживете себе лишние проблемы. Это касается Скорпионов обоих полов. Кроме того, есть еще один момент, связанный с отношениями половинок. В этом году многих Скорпионов ожидает пополнения. И не стоит опасаться проблем, беременность пройдет отлично.
Стрелец
В 2018 году представители знака Зодиака Стрелец не столкнутся с проблемами в плане здоровья, если не будут делать двух вещей – переутомляться и проявлять чрезмерно яркие эмоциональные реакции. В год Собаки вам рекомендуется меньше работать и больше отдыхать. Конечно, все в разумных пределах, но хороший отпуск вам действительно не помешает, а вот сверхурочная работа наоборот, станет источником проблем, как семейных, так и связанных с вашим здоровьем. Результатом будет недомогание, которое перерастет в хронические заболевания, бороться с которыми будет очень сложно. И еще надо быть особенно осторожными с колющими предметами, существует риск получить травму. Это касается не столько Стрелков, чьи профессии связаны с риском для жизни, сколько офисных работников.
Второе полугодие этого периода будет значительно спокойнее первого. С иммунитетом у Стрельцов в 2018 году вряд ли возникнут какие-то трудности. Так что чаще обращайте внимание не на самого себя, а на свое окружение, ведь именно оно может стать источником потенциальной опасности. Увы, вы обязательно столкнетесь с ситуацией, когда кто-то из домашних заболеет. В это время вам лучше держаться подальше от дома, иначе вы тоже рискуете заболеть. Но этот период продлится недолго, это будет единичная ситуация, а не тенденция.
Козерог
Козерогов в 2018 году ждет обострение хронических проблем, при этом в зоне риска окажутся ЖКТ, сердце и суставы. Так что если у вас периодически возникают подобные трудности, то будьте особенно внимательны к себе в год Собаки. При этом не стоит пугаться, звезды не предсказывают вам никаких существенных проблем, скорее, это будут мелкие заботы, которые, однако, всем вместе могут принести немало негатива. Поэтому, если у вас есть возможность обеспечить себе профилактику того или иного заболевания, то делайте это не задумываясь. В противном случае в середине года и позже можете оказаться в ситуации, когда даже в отпуск не сумеете поехать из-за своих проблем. А отпуск вам нужен. Как и для большинства знаков, для вас эмоциональная стабильностьв этом цикле станет залогом отсутствия проблем со здоровьем в будущем.
Семейные проблемы в 2018 году также могут стать причиной разлада в вашем организме. Именно поэтому ничего не пускайте на самотек, решайте возникающие перед вами задачи в кратчайшие сроки и не позволяйте себе отвечать агрессией на агрессию, это действительно плохо. В целом, 2018 год может быть удачным для Козерогов в плане избавления от эмоциональных трудностей. В этом вам помогут новые знакомства, качественный отдых, который вы можете обеспечить себе двумя способами. Во-первых, создать в доме соответствующую атмосферу. Во-вторых, съездите на отдых, лучше – куда-нибудь в горы или на минеральные источники. Море тоже подойдет, но в меньшей степени. Просто сейчас вам нужны принципиально новые впечатления, которые смогут разбудить вас. Это активизирует необходимые резервы организма, и он в буквальном смысле начнет обновлять себя.
Водолей
Водолей в 2018 году окажется, пожалуй, наиболее устойчивым знаком. Вас никакие жизненные перипетии не застигнут врасплох, как следствие – проблемы со здоровьем действительно окажутся маловероятны. Но если вы постоянно проверить себя на прочность, тогда сразу же обостряются хронические проблемы, появляются новые травмы. Год Собаки не раз поставит вас перед по-настоящему трудным выбором. Поработать сверхурочно и хорошенько заработать ( и при этом возможно обострение хронического гастрита) или…
Но этим нюансы 2018 года в плане здоровья для вашего знака Зодиака не ограничатся. У некоторых Водолеев в этот период может появиться бессонница. Возникнет она совершенно спонтанно, и на первый взгляд не будет никаких предпосылок. Однако, если хорошенько подумать, то причина быстро найдется. Причину следует ликвидировать к весне, иначе может стать хуже. В теплое и относительно теплое время года звезды рекомендуют Водолею прогуливаться перед сном. В этом году пешие прогулки вообще могут стать для Водолея чуть ли не панацеей! Если позволяет погода – ходите в походы, развлекайтесь с друзьями на природе, спите в спальнике у костра. Как показывает практика, подобные моменты действительно с легкостью побеждают любые невзгоды, которые сегодня в большинстве случаев вызваны городским стрессом. А бороться с влиянием города, находясь в городе, невозможно.
Рыбы
В начале 2018 года многие Рыбы могут страдать от головных болей. Причиной тому станет перенапряжения как на работе, так и дома. Звезды рекомендуют меньше заботиться о других. В целом, Рыбам на всех этапах их жизни присущ повышенный уровень альтруизма и человеколюбия. Но сейчас это может стать проблемой, потому что в стремлении сделать как можно лучше другим вы вполне можете сделать хуже себе. Немного припустите свою жертвенность, дайте себе больше свободы. В конце концов, это также позволит вам существенно повысить свою работоспособность.
Особое указание Меркурия на 2018 года для Рыб касается ежедневного отдыха. Перед сном не забывайте выключать динамики компьютера и другие устройства, которые могут выдавать белый шум, что находится за пределами слышимости. На самом деле, подобные шумы часто становятся причиной стресса, ведь хотя мы их не слышим, они в существенной степени влияют на нас, не позволяя мозгу адекватно отдыхать во время сна. Также в 2018 году Рыбы могут столкнуться с проблемами лишнего веса. Как не странно, но это может коснуться даже молодых Рыб, у которых стройность – преимущество юного возраста. Под конец года возможно возникновение аллергии.