Гороскоп здоровья на 2 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-02 07:07
Гороскоп здоровья на 2 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 2 октября 2017 года.
Овен
Если доберетесь до спортзала, попробуйте провести активную тренировку, пусть ваше тело потрудится, как следует. Сегодня не стоит делать себя каких-то поблажек. Однако не спешите сразу после занятий набивать себе желудок пищей, помните, что должно пройти не меньше часа.
Телец
Сегодня вы можете отравиться некачественной или просто несвежей пищей, поэтому звезды рекомендуют вам сделать все возможное для того, чтобы максимально беречь ваш желудок.
Близнецы
Сегодня постарайтесь не зацикливаться на своем самочувствии. Решайте проблемы по мере их поступления, а не придумывая их на пустом месте. Это сохранит ваши нервы и не даст вам впасть в плохое настроение.
Рак
Сейчас самое главное последить за собой людям и проблемными венами. На всякий случай профилактические меры можно принять и тем Ракам, которые таких проблем не испытывают. Используйте специальные кремы в комплексе с массажем и пока откажитесь от утомительных для ног занятий.
Лев
Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Львам вспомнить о том, что в этом мире существует такое замечательное растение как чеснок, который является лучшим лекарством от довольно большого количества бед, начиная с простудных заболеваний, заканчивая вампирами. Правда, и с новыми знакомствами тоже не сложится.
Дева
В этот день вам следует уделить внимание вашему кишечнику, в частности, профилактике воспалительных заболеваний. Для достижения этой цели попробуйте употреблять достаточное количество свежих овощей.
Весы
Сегодня звезды рекомендуют вам внимательно следить за давлением. Если оно вдруг начнет отклоняться от нормы, срочно заканчивайте с работой и моральным и физическим напряжением – и просто отдыхайте.
Скорпион
Если вы устали от себя, то настала пора перемен. Новая прическа, а также поход в косметический салон помогут вам поднять настроение и привести себя в порядок. Кроме того, сейчас вам нужно уделить особое внимание уходу за кожей лица.
Стрелец
В этот день вы сможете многого достичь в улучшении своего самочувствия, если не будете пасовать перед трудностями и уповать на то, что все решится как-то само собой. Сейчас очень многое зависит от вас лично.
Козерог
Сегодня Козероги смогут ощутить мощный эмоциональный подъем, благодаря которому вы сможете справиться со всеми трудностями и значительно улучшить ваше самочувствие. Не упустите подходящий момент!
Водолей
Нынче полезно проводить различные процедуры для лица, в том числе направленные против морщин, это сейчас будет особенно эффективно. Дома тоже не забывайте правильно ухаживать за собой.
Рыбы
Совершенно неподходящий день, чтобы садиться на жесткую диету. Если очень нужно изменить схему питания, начните с малого, слегка облегчите рацион, но ни в коем случае не меняйте его совсем.