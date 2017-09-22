Гороскоп здоровья на 19 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-19 06:26
Гороскоп здоровья на 19 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 19 сентября 2017 года.
Овен
Сегодня Овнам было бы полезно устроить щадящую очистку вашего кишечника. Для того, чтобы быть уверенным в применяемых для этой цели препараты и методы, лучше проконсультироваться у специалиста. Но можно и просто чернослив налопаться.
Телец
В этот день вам могут пойти на пользу различные головоломки или развивающие игры, например, судоку. Это поможет поддержать работоспособность вашего головного мозга на высоком уровне.
Близнецы
Нынче берегите ваши колени и локти. Большая вероятность к вечеру оказаться похожим на двенадцатилетнего мальчика, украшенного стандартными для этого возраста ссадинами.
Рак
Сегодня держитесь подальше от огня и любых других горячих или легковоспламеняющихся предметов. Риск получения ожогов велик, как никогда, лучше уж провести день поближе к холодильнику.
Лев
Сегодня светила не рекомендуют вам злоупотреблять физическими нагрузками. Легкая разминка, необременительная зарядка, короткая пробежка – но никаких упражнений на выносливость! Вам сейчас категорически нельзя работать на износ – организм к этому не готов.
Дева
Нынче тем, кто часто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей, следует быть особенно внимательным к своему самочувствию. Сегодня легко “вдохнуть” какую-то гадость, возможно, не помешает профилактика.
Весы
Нынче не допускайте переутомления, оно сейчас, в первую очередь, скажется на состоянии вашего желудка. В частности, сегодня следует особенно бережным к своему здоровью тем, кто страдает язвенной болезнью.
Скорпион
Сегодня кофеин будет особенно вреден для вашего здоровья, поэтому ни кофе, ни иные бодрящие напитки вам употреблять не рекомендуется категорически.
Стрелец
Такая неприятность, как аллергия, знакома в той или иной степени практически всем. Сегодня она представляет реальную опасность для вас. Притом, возможно, откроются какие-то новые провоцирующие факторы. Не удивляйтесь, если к вечеру начнет чесаться все тело, это аллергия на работу.
Козерог
Нынче будьте внимательны к вашим глазам при работе с компьютером. Было бы лучше делать перерывы, чтобы дать глазам отдохнуть, а для этого вам подойдет специальный набор упражнений.
Водолей
Нынче не экономьте на себе, помните, что скупой платит дважды, и лучше бы не оплачивать долг своим же собственным здоровьем. Если вы понимаете, что подобные расходы действительно вам необходимы, не ищите обходных путей.
Рыбы
Нынче самое уязвимое место Рыб – это уши, сейчас вам следует держать их в тепле и сухости. Помните это, гуляя на ветру или собираясь нырять.