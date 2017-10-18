Гороскоп здоровья на 18 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-18 07:06
Гороскоп здоровья на 18 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 18 октября 2017 года.
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Овен
Нынче настоящей психотерапией для вас может стать обычное общение с вашими хорошими друзьями, особенно, если в последнее время дурные мысли и настроение постоянно вас преследуют.
Телец
Нынче у Тельцов возможны отеки ног, поэтому если вы много времени проводите сидя, то не забудьте принять необходимые меры, чтобы не допустить этого. Возможно, стоит немного уменьшить количество потребляемой жидкости.
Близнецы
Сегодня вам стоит обратить пристальное внимание на то, что именно у вас болит и почему. Сделайте все возможное для того, чтобы доказать своему организму, что болеть ему сейчас совсем ни к чему!
Рак
В этот день ваш желудок будет особенно хрупким и уязвимым, поэтому постарайтесь не раздражать его понапрасну. Делайте все возможное для того, чтобы обратить внимание на ваш рацион и составить его лучшим для вашего пищеварения.
Лев
В этот день звезды рекомендуют Львам беречь себя и по большей степени находиться в тепле. Любой сквозняк будет для вашего организма не только вреден – практически губителен. Будьте к себе нежны и внимательны.
Дева
Сегодня звезды советуют Девам просто расслабиться и начать получать удовольствие от того, что с вами происходит. Любого рода стрессы могут достаточно негативно сказаться на вашем здоровье.
Весы
В этот день не поленитесь немного переварить или пережарить ваш ужин. А также лишний раз вымыть фрукты, очистить от лишних покровов овощи … Опасные микробы будут подстерегать вас в самых непредсказуемых местах.
Скорпион
В этот день ваше самочувствие может быть несколько нестабильно, в особенности из-за повышенного риска проблем с желудком. Если у вас уже есть какие-либо проблемы с этим органом, уделите себе сейчас больше внимания.
Стрелец
Сегодня ваш основной козырь – это умеренность во всем. Она станет вашим ключевым навыком и познанием, главным путем к здоровью и бодрого самочувствия. Не стоит этим пренебрегать.
Козерог
В этот день вам может пойти на пользу забота об улучшении своего кровообращения. Причем вам вовсе необязательно принимать какие-то специальные лекарства, достаточно просто вести чуть более активный, чем обычно, образ жизни.
Водолей
Сегодня звезды советуют принимать душ как можно дольше и чаще. Причем желательно контрастный и обязательно – с утра, чтобы взбодриться, и вечером, чтобы успокоиться. Вашему организму это сейчас просто необходимо.
Рыбы
В этот день вам стоит прислушаться к тем сигналам, которые вам подает ваш организм. Сделайте все возможное для того, чтобы расшифровать его послание правильно и принять необходимые меры для улучшения его функционирования.