Гороскоп здоровья на 17 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-17 06:38
Гороскоп здоровья на 17 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 17 октября 2017 года.
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Овен
Нынче никакие трудности не смогут испортить вам настроение! Так держать! Ведь позитивный настрой уже поможет вам справиться с разными несерьезными недугами.
Телец
Сейчас вам непросто собраться с силами, стоит немного отдохнуть. Главное – следите за тем, чтобы во время отдыха вы получали только положительные эмоции. Выберите для себя что-то спокойное, например spa-процедуры или массаж.
Близнецы
Нынче возможны проблемы с циркуляцией жидкостей в организме. Возможно, стоит сократить количество потребляемой жидкости. И не только ради того, чтобы не отекали ноги, но и, в случае, если почки прекрасно справляются со своей работой – чтобы не слишком часто искать уборную.
Рак
Нынче вам рекомендовано уделить внимание своим волосам, возможно, им требуется дополнительное питание и уход. Стоит несколько скорректировать ваш ассортимент средств для волос, вам нужна только качественная косметика.
Лев
Сейчас Львы могут почувствовать некоторое ухудшение самочувствия, виной которому будет излишне пониженное давление, поэтому постарайтесь не планировать на сегодня особо важные дела.
Дева
Если вы непривычны к холоду, то сейчас вам стоит повременить с процедурами закаливания. Чтобы не нанести вреда своим сосудам, узнайте, как правильно проводить оздоровительные процедуры.
Весы
Не отвлекайтесь от процесса, в чем бы он не заключался. Исключите участие книги и телевизора в процессе поглощения пищи, вести светскую беседу тоже лучше после. Сегодня ваши способности к сочетанию различного рода дел будут не на высоте.
Скорпион
В этот день вам стоит поберечь ваши коленки и локти от ударов, ушибов, вывихов и тому подобных неприятных воздействий, которые, скорее всего, будут неизбежны, если вы собираетесь кататься на роликах, например.
Стрелец
В этот день Стрельцам следовало бы исключить из своего рациона такие продукты, как копчености и маринады, поскольку они могут в значительной степени ухудшить процесс пищеварения и навредить желудку.
Козерог
Нынче старайтесь не есть слишком много молочных продуктов: белок, поступающий в организм в слишком больших количествах, даст весьма большую нагрузку на почки, с которыми сейчас возможны некоторые проблемы.
Водолей
Сегодня вам не стоит есть морепродукты, особенно в сыром виде. Так, поход в суши-бар лучше отложить хотя бы на пару дней, а пока обратить самое пристальное внимание на фрукты и овощи: они для вас сейчас куда полезнее.
Рыбы
Ваша любовь к монументальным решениям нынче может оказаться для вас небезопасна – что-то большое и тяжелое вполне может упасть вам на ногу. Или еще куда. Так что не двигайте сегодня мебель не переставлять аквариум и не пытайтесь вытереть пыль за телевизором. Здоровье дороже.