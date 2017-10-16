Гороскоп здоровья на 16 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-16 07:23
Гороскоп здоровья на 16 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 16 октября 2017 года.
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Овен
В этот день постарайтесь долечить те недомогания, с которыми вы недавно столкнулись, а не надеяться, что все пройдет само каким-то мифическим образом. Сейчас от ваших грамотных действий может многое зависеть.
Телец
Тельцам сегодня может помочь народная медицина. Конечно, не стоит лечиться разного рода отварами от серьезных заболеваний, но от легких ударов или насморка рецепты вашей прабабушки вполне могут помочь.
Близнецы
Нынче не позволяйте никому повергнуть вас в уныние, это самым неприятным образом отразиться на вашем здоровье. Сохранив хорошее настроение сегодня, вы избавите себя от боли в области грудной клетки.
Рак
Старайтесь правильно питаться. Если у вас есть возможность хорошо пообедать, то не отказывайтесь от нее. Не перекусывайте на ходу: так вы не только съедите намного больше, но и польза от таких приемов пищи будет достаточно незначительной!
Лев
Нынче постарайтесь не быть слишком доверчивы и не поддаваться чужому влиянию, особенно, когда вам будут расхваливать какое-либо дорогое лекарство. Ведь вам оно может совершенно не подойти.
Дева
Девам стоит обратить внимание на меры по поддержанию своего зрения, поскольку сейчас из-за повышенной утомляемости вы можете столкнуться с рядом весьма серьезных ухудшений в вашем здоровье.
Весы
Организмы Весов в большинстве своем будут весьма ослаблены, так что вряд ли будут излишни всяческие укрепляющие бодрость духа средства. Только не надо начинать сразу с самых радикальных.
Скорпион
В этот день вам явно следует уменьшились в своем рационе количество потребления соленых, копченых и маринованных продуктов, даже если вы их очень любите. Дайте вашему желудку отдохнуть.
Стрелец
Сегодня звезды рекомендуют вам сохранять оптимистичный настрой во что бы то ни стало, даже если это окажется для вас очень трудной задачей. Постарайтесь улыбаться и смеяться чаще – глядишь, и повод появится.
Козерог
Сейчас вам категорически не рекомендованы ограничения в питании. А значит, рассуждать в стиле “сейчас, конечно, стирает, зато потом спать нежрамші пойду”, не стоит.
Водолей
Нынче вам особенно пойдут на пользу различные релакс-процедуры, а также расслабляющий массаж. Они помогут вам восстановить силы и душевный покой после тяжелого дня.
Рыбы
В этот день обязательно поднимите себе настроение. Купите себе мороженое, воздушный шарик или какую-то обновку, чтобы мир показался ярким и красочным. Радость станет вашим лучшим лекарством.