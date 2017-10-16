Гороскоп здоровья на 15 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-15 07:23
Гороскоп здоровья на 15 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 15 октября 2017 года.
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Овен
В этот день Овны могут столкнуться с некоторыми проблемами с кишечником. Возможно, что чувство дискомфорта будет присутствовать в течение целого дня, поэтому имеет смысл держать под рукой соответствующее средство.
Телец
В этот день звезды рекомендуют Тельцам спать ровно столько, сколько того требует ваш организм – ни секундой меньше. Любые попытки ограничить его в количестве сна, пусть даже подбадривая энергетиками, приведут к весьма печальным последствиям.
Близнецы
Постарайтесь сегодня не принимать поспешных выводов, которые касаются вашего самочувствия, ошибаются даже самые высококвалифицированные специалисты, почему бы не ошибиться вам?
Рак
Сегодня может несколько ухудшиться состояние здоровья тех Раков, кто страдает различными респираторными заболеваниями. Постарайтесь быть особенно внимательными к своему самочувствию.
Лев
Сегодня звезды рекомендуют Львам как можно дольше находиться на свежем воздухе. Правда, при этом все-таки желательно избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу. Постарайтесь выехать за пределы города.
Дева
В этот день вас могут вновь обеспокоить уже решенные, казалось бы, проблемы. Особенно острый Дамоклов меч над головой тех, кто пренебрегает профилактическими мерами и достаточно равнодушно относится к сигналам, которые подает организм. Надеемся, это не вы.
Весы
Сегодня самочувствие Весов может несколько измениться в непривычную для вас сторону, однако не спешите трубить тревогу. Просто обратитесь к вашему врачу – он наверняка вас успокоит.
Скорпион
Не пейте что попало. С жидкостью малопонятного происхождения ныне в организм может попасть что-то совсем лишнее. Не проще ли купить бутылку воды, чем уподобляться брату Иванушке, так неудачно іспівшему из копытца.
Стрелец
Нынче не забудьте уделить достаточное внимание своей шее. Полезно будет сделать как комплекс упражнений для нее и позаботиться о достаточном увлажнении кожи. Хорошо бы, чтобы подобная забота стала привычкой.
Козерог
Нынче уделите особое внимание своим глазам, если они слишком красны, то возможно, причина не только в чрезмерном сидении у компьютера. Следует проверить шейный отдел позвоночника.
Водолей
Нынче уделите внимание шее. Замотайте ее в шарфик или прикройте воротником: любой сквозняк может добраться до нее, и тогда не поздоровится всему вашему организму.
Рыбы
Ну хоть один день можно сделать вид, что вы знаете, что такое “здоровый образ жизни”? Попробуйте – глядишь, и понравится.