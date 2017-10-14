Гороскоп здоровья на 14 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-14 06:43
Гороскоп здоровья на 14 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 14 октября 2017 года
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Овен
Если у вас нет возможности ходить в спорт зал и заниматься фитнесом, то попробуйте просто отказаться от лифта и ходить пешком по лестнице. Это станет прекрасным упражнением для вашего организма.
Телец
Если вы до сих пор не удосужились познакомиться с применением на практике понятия «правильное питание», то в этот день вы можете ощутить на себе последствия вашей неосведомленности в виде вздутия и болей в животе.
Близнецы
Сегодня утомляемость у Близнецов будет повышенная, поэтому звезды настоятельно рекомендуют вам чередовать активный труд с самым что ни на есть пассивным отдыхом.
Рак
В этот день Ракам следовало бы избегать повышенных физических нагрузок – вы можете не справиться с ними, а отступать будет неловко. На пользу вам пойдут общие меры по укреплению организма, не помешает хотя бы задуматься о закаливании.
Лев
Нынче звезды советуют вам освоить какой-нибудь нетрадиционный для вас вид спорта, например какую-нибудь разновидность китайской гимнастики. Это поможет вам развить те мышцы, которым вы раньше, вероятно, не уделяли достаточно внимания.
Дева
В этот день Девам стоит очистить ваш организм от шлаков, однако сделать это стоит максимально аккуратно, ничего не повредив, поэтому звезды рекомендуют вам предварительно посоветоваться с Вашим лечащим врачом.
Весы
Нынче ваш энергетический потенциал может быть несколько снижен, однако сейчас не стоит восполнять его с помощью калорийной пищи. Если чувствуете нехватку сил, лучше поспите немного.
Скорпион
Сегодня вам следует быть несколько придирчивым в выборе лекарств, особенно если вы приобретаете средство без рекомендации врача. Помните, что не всем обещаниям можно доверять и не на все убеждения поддаваться.
Стрелец
В этот день отрицательное воздействие на вашу пищеварительную систему могут оказать полуфабрикаты и продукты с консервантами. Кроме того, чрезмерное употребление такой пищи способно спровоцировать и появление лишнего веса. Сжуйте яблочко.
Козерог
Голодание – это здорово и полезно, но не в таких объемах, в которых вы его планируете! Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не ослабить им свой организм до предела. Он будет отчаянно бороться за жизнь, не спорьте с ним слишком рьяно.
Водолей
В этот день звезды настоятельно рекомендуют вам тщательно прочитывать инструкции по применению тех или иных медицинских препаратов прежде чем начать ими лечиться. Если что-то настораживает вас, лучше переспросите у специалиста, может быть, даже не в одного.
Рыбы
Сегодня звезды рекомендуют вам побаловать себя и потратить побольше денег на что-нибудь особенно полезное и вкусное. Однако перебарщивать не стоит: передозировка даже самого полезного блюда не особенно способствует хорошему самочувствию.