Гороскоп здоровья на 13 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-13 06:42
Гороскоп здоровья на 13 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 13 октября 2017 года.
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Овен
Сейчас следите за ногами. Будучи лишены просмотром они непременно выкинут какой-то фортель – промокнуть, устанут или обзаведутся мозолями. Вряд ли стоит позволять им развлекаться так же.
Телец
Любое повышение голоса на близких, родных или коллег не пойдет на пользу не только вашим нервам, но и вашим голосовым связкам. Поэтому запаситесь терпением и лекарствами от першения в горле.
Близнецы
Сегодняшний день вам лучше всего провести под лучами солнца, пусть даже искусственного. Особенно если оно для вашей кожи не вредно. Сходите хотя бы на три минуты в солярий – скорее всего, жизнь после этого покажется вам куда более радужной.
Рак
Нынче у представителей вашего знака возможно возникновение болей в суставах, которые способны усилиться при повышении артериального давления. Вероятно, вам стоит обратиться к врачу.
Лев
Берегите свои нервы, не принимайте все мелкие неприятности близко к сердцу. Однако строить между собой и проблемами стену с антидепрессантов не стоит: сегодня вы можете здорово навредить себе, переборщив с таблетками.
Дева
Не лучший день для тех Дев, чьим слабым местом является позвоночник. Если вам и удастся найти такое положение, в котором он не будет причинять неудобств, то ненадолго. Лучше будет поискать массажиста – глядишь и поможет.
Весы
Ну что? Снова пора к зубному, а денег жалко? Все равно придется идти! Только не нужно делать, как в прошлый раз, когда вы сравнили цены на лечение и удаление. Конечно, удалить дешевле и быстрее! Но ведь так можно вообще без зубов остаться.
Скорпион
этот день вроде не готовит вам неприятных сюрпризов, связанных с вашим здоровьем, однако поостеречься все же необходимо – во избежание форс-мажорных ситуаций, от которых не застрахован никто.
Стрелец
Сегодня организм Стрельцов может устроить забастовку, наотрез отказавшись заниматься тем, что вы от него склонны требовать. Требуйте от него чего-то запредельного – возможно, тогда на что-то среднестатистическое он и согласится.
Козерог
Нынче можете вплотную заняться своими ногами, возможно, вы уделяете им недостаточно внимания, вследствие чего могли возникнуть натоптыши, а кожа ступней стать слишком сухой, следите за этим.
Водолей
Нынче обращайте внимание на сроки годности продуктов: велика вероятность отравления просроченными товарами. Если у вас что-то вызвало подозрение, лучше не рискуйте и выбросьте подозрительный продукт от греха подальше.
Рыбы
Сегодня вам могут пойти на пользу те меры, которые будут способствовать укреплению вашего иммунитета. Сейчас без подобной заботы о состоянии своего здоровья, вы можете получить любую простуду.