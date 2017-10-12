Гороскоп здоровья на 12 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-12 06:07
Гороскоп здоровья на 12 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 12 октября 2017 года.
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Овен
В этот день вы можете быть излишне раздражительны, что способно негативно сказаться также и на вашем состоянии здоровья. Постарайтесь научиться правильно отдыхать и восстанавливать свои душевные силы.
Телец
В середине дня возможно некоторое ухудшение самочувствия, которое, скорее всего, может быть связано с сильным стрессом и переживаниями. Постарайтесь не смотря ни на что сохранять спокойствие. Ничего, что немножко глаз дергается, и руки дрожат – может, и не заметят.
Близнецы
Сегодня вам стоит задуматься о том, что именно вам не нравится в вашей фигуре. И если нарекания есть и довольно серьезные, обязательно займитесь собой. Как минимум планирование сегодня удастся на славу.
Рак
В этот день не стоит повышать голос на кого бы то ни было. В лучшем случае – сорвете голос, в худшем-испортите отношения, в самом отвратительном – сделаете и то, и другое. И зачем?
Лев
Сегодня можно столкнуться с проблемой сочетаемости различного рода лекарственных препаратов. Категорически не рекомендуется экспериментировать с таблетками без участия врача. Да и врачу лучше переспросить.
Дева
Сегодня звезды говорят Девам, что им стоит есть как можно меньше жирного, сладкого и соленого. Постарайтесь беречь ваш желудок от всяческих неприятных ему воздействий.
Весы
В этот день звезды рекомендуют Весам уделить внимание профилактике болезней глаз, а также позаботиться о своем сердце. Особенно следует найти возможность для профилактических мероприятий тем, кто стал отмечать некоторое ухудшение.
Скорпион
Сегодня во время рабочего дня не забывайте время от времени делать зарядку. Разминайте мышцы шеи, расслабляйте глаза, пройдитесь от компьютера к компьютеру, не засиживайтесь надолго на одном месте.
Стрелец
В этот день вам стоит позаботиться о поясничном отделе позвоночника, поскольку сегодня не исключены боли при занятиях спортом, а также при поднятии тяжелых предметов. Будьте внимательны к себе.
Козерог
Сегодня случайно подслушанный разговор на улице, в лифте или в общественном транспорте может сыграть довольно серьезную роль в деле становления здоровья Козерогов. Сделайте все возможное для того, чтобы принять все услышанное вами к сведению.
Водолей
В этот день не забудьте уделить внимание состоянию своей кожи. Если у вас ярко выраженная угревая сыпь, то сейчас любые самостоятельные пути ее устранения могут только ухудшить ситуацию. Уж лучше показаться специалисту.
Рыбы
Нынче старайтесь быть крайне внимательны, по вашей неосторожности вы можете заполучить мелкие травмы, особенно на производстве. Обязательно держите при себе противовоспалительное средство.