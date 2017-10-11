Гороскоп здоровья на 11 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-11 06:19
Гороскоп здоровья на 11 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 11 октября 2017 года
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Овен
Нынче вам могут понадобиться продукты, богатые йодом, поэтому дары моря в этот день просто обязаны присутствовать на вашем столе. Кроме того, вам сейчас не мешало бы проверить щитовидную железу.
Телец
В этот день вам не стоит долго находиться на солнце, поскольку это может стать причиной возникновения пигментных пятен и даже ожогов. Чтобы не травмировать свою кожу, позаботьтесь о ее защите.
Близнецы
Сегодня у вас могут возникнуть проблемы со спиной или плечами. Вам поможет хороший, по возможности – высокопрофессиональный массажист. Если такого не найдется, постарайтесь размять себя самостоятельно. То, до чего дотянетесь.
Рак
Сегодня звезды рекомендуют вам быть мягче и внимательнее с теми, кто вас окружает. Возможно, это окажется непростой задачей: вряд ли у вас на всех хватит терпения. Однако для вашего здоровья это будет просто необходимо.
Лев
Нынче ищите в окружающем вас мире положительные моменты, так как они зарядят вас нужной энергией и помогут справиться с легким недомоганием, возникновение которого сейчас очень вероятно.
Дева
В этот день постарайтесь прислушиваться к своему организму во второй половине дня, так как именно в это время вы можете столкнуться с некоторым недомоганием. По возможности старайтесь поменьше надрываться на работе.
Весы
Нынче вероятна некоторая слабость, возможно, причиной тому недостаток сна, а также низкокалорийное питание. Сейчас вам не следует так истязать себя, силы вашего организма не безграничны, и прием витаминов точно вам не повредит.
Скорпион
Сегодня звезды напоминают Скорпионам о том, что не все сладкое одинаково вредно. Если вы включите в свой рацион сухофрукты или мед, это поможет вам удовлетворить свое желание съесть что-нибудь вкусненькое и не нанесет вреда вашему организму.
Стрелец
Нынче Стрельцам было бы полезно попробовать свои силы в каком-нибудь необычном для вас виде спорта, возможно, что новые ощущения – это именно то, что поможет вам сохранять хорошее настроение и, вдобавок, поддерживать фигуру в норме.
Козерог
Нынче держите ноги в тепле, сухости и комфорте, особенно если вам предстоит много ходить по городу пешком. Сейчас некачественная или не по сезону подобранная обувь может сыграть вам плохую службу и стать виновником проблем.
Водолей
Нынче вам лучше прислушиваться к своему организму. Не стоит работать сверх тех сил, которые у вас есть. Сегодня постарайтесь всегда помнить о необходимый вам запас энергии.
Рыбы
От силовых тренировок Рыбам следует отказаться. Сегодня вам рекомендовано много ходить, но ходить без ничего и по не очень пересеченной местности. Идите гулять, а не в магазин за картошкой.