Гороскоп здоровья на 10 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-10 05:42
Гороскоп здоровья на 10 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 10 октября 2017 года.
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Овен
Сегодня вам стоит беречь себя и относиться к себе как к хрустальной вазе. Сделайте все возможное для того, чтобы себя не покалечить, не разбить и даже не испачкать – это сейчас очень важно.
Телец
В этот день могут дать о себе знать, казалось бы, уже забытые хронические заболевания. Поэтому, чтобы плохое самочувствие не омрачило вам настроение, постарайтесь быть подготовлены к встрече с врагом.
Близнецы
Нынче не бросайте начатого лечения, даже если это вызывает у вас некоторые трудности. Сейчас вам следует обязательно довести все до конца, иначе восстановить курс потом будет гораздо труднее.
Рак
В этот день старайтесь не есть слишком острую пищу, а также пищу с экзотическими приправами и соусами. Если вы все же не может отказать себе в удовольствии насладиться необычной кухней, то не пробуйте больше одного блюда за раз.
Лев
В этот день постарайтесь гнать прочь от себя мрачные мысли, сейчас только настрой на позитивные изменения в вашей жизни, а также умеренная физическая активность помогут вам не знать проблем с самочувствием.
Дева
Нынче эффект от прописанного вам лекарственного препарата может несколько разочаровать вас. Есть вероятность, что вы приобрели подделку, но было бы лучше еще раз проконсультироваться с врачом.
Весы
Нынче постарайтесь сохранить положительный настрой и не поддаваться упаднические настроения. Ведь именно по этой причине могут обостриться давние заболевания и возникнуть головные боли.
Скорпион
Нынче постарайтесь разумно расходовать ваши силы и энергию, ведь сейчас любая эмоциональная встряска может надолго ухудшить ваше самочувствие. Главное для вас сейчас – сохранять спокойствие.
Стрелец
Нынче ваше самочувствие, скорее всего, не вызовет у вас никаких опасений, зато сами вы можете вполне выступить в качестве советчика по вопросам здоровья, основываясь на своем жизненном опыте.
Козерог
В этот день вам не стоит доверять свое здоровье непроверенным специалистам. Если сомневаетесь в компетентности того или иного врача, поищите кого-то еще, не бросайтесь в омут с головой. Хотя бы посоветуйтесь с друзьями.
Водолей
В этот день ваше утро может оказаться не совсем добрым, в том числе и в том, что касается здоровья, однако это вовсе не означает, что таким же будет и ваш день. Постарайтесь смотреть на происходящее более оптимистично.
Рыбы
Нынче не стоит себя перегружать, так как защитные силы вашего организма весьма ослаблены. Кроме того, сейчас быстрый прогресс в лечении практически невозможен, так что стоит запастись терпением.