Гороскоп здоровья на 1 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-01 07:18
Гороскоп здоровья на 1 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп здоровья на 1 октября 2017 года.
Овен
Если вы планировали сесть на диету или провести какой-либо очищающий разгрузочный день, то, возможно, сейчас один из самых подходящих для этого моментов. Однако будьте вменяемы при составлении вашего диетического меню – оно все-таки должно содержать пищу.
Телец
Нынче Тельцы будут весьма метеочувствительных. Не важно, есть на что реагировать, или нет – какая будет погода, такое и настроение. И самочувствия.
Близнецы
Сегодня близнецам не помешает легкая разгрузочная диета. Постарайтесь избегать жирных и острых продуктов, попробуйте прожить один день без крепкого кофе и черного шоколада. И будет вашей печени счастье.
Рак
В этот день вам особенно легко будут даваться различные упражнения на гибкость, так что уделите им особое внимание, но только помните о том, что перед этим необходимо хорошо разогреть мышцы, иначе высок будет риск растяжения.
Лев
В этот день Львам будет довольно просто заняться коррекцией вашей фигуры. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы действия, направленные на достижение благой цели, не навредили никаким другим аспектам вашего здоровья.
Дева
Если после недавней тренировки ваши мышцы все еще отзываются болезненными ощущениями, то сейчас вам тем более не следует увиливать от занятий. Посвятите хотя бы пару часов работы над телом.
Весы
Нынче постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок, поскольку сейчас вы будете чересчур восприимчивы к негативным эмоциям, а они, в свою очередь не преминут случая сказаться на вашем самочувствии.
Скорпион
В этот день звезды рекомендуют вам посвятить свое время водным процедурам. Сделайте все возможное для того, чтобы провести в ванной, в бассейне или даже в море, если получится, как можно больше времени.
Стрелец
Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам как можно больше времени и сил уделить физической подготовке. Устройте себе пробежку, контрастный душ или еще что-нибудь в том же духе – чтобы организм встрепенулся.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит избегать перегрева. Он, как известно, действует на организм куда хуже переохлаждения. Проветривайте помещение чаще и одевайтесь легче.
Водолей
Нынче высока вероятность нервного срыва. Постарайтесь найти возможность дать выход негативным эмоциям, не держите их в себе, иначе можете столкнуться с серьезными проблемами.
Рыбы
Сегодня вас может подвести память – вам кажется, что с такой ситуацией вы уже встречались и знаете, что делать, ан нет, это не так. Если дело касается самочувствия и методов приведения себя в порядок, ложная уверенность будет особенно некстати.