Гороскоп на сегодня 7 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-06 23:07
Гороскоп на сегодня 7 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 7 октября 2017 года
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Овен (21.03 – 20.04)
Овнам стоит сделать эти выходные восстановительным периодом. В случае усталости и недомогания необходимым элементом восстановления сил будет полноценный пищевой рацион, при этом желательно учитывать как общие принципы здорового питания, так особенности личной диеты. Если вы в хорошей форме, сегодня удачный момент для шопинга с различными практическими целями. Можно заняться закупкой продуктов, хозяйственных мелочей или запчастей, текущими платежами. Есть шанс подзаработать, оказывая мелкие услуги.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцов ждут продуктивные выходные, которые вполне реально провести и с удовольствием, и с пользой. В течение всего уик-энда останется в силе удачное стечение внешних обстоятельств, неплохого физического тонуса и гармоничного настроения. В выборе занятий, имиджа, общего ритма жизни можно смело руководствоваться собственными привычками и предпочтениями, в том числе, бытовыми, гастрономическими и эстетическими. Доставит радость личную жизнь, хобби, для части Тельцов главным будет любимая работа.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Остаток недели поможет Близнецам уменьшить темп и плотнее заняться насущными полезными делами. Отлично пойдут даже те процедуры, которые вам изрядно набили оскомину и не вызывают ничего, кроме раздражения. Можно с удовольствием заняться уборкой, обустройством дома, приготовлением пищи, ремонтом автомобиля, уделить больше времени домашним питомцам. Стабильная обстановка благотворно скажется на семейных, любовных, супружеских отношениях. Может быть временно забытое интенсивное общение с внешним миром.
Рак (22.06 – 23.07)
Раки проведут выходные приятно и не без пользы. Порадует ровное настроение, самочувствие стабильное. Исключается спешка, даже в дороге или в процессе необходимых скучных дел будет сохраняться ощущение комфорта. В спокойной атмосфере расцветут чувства, неплохо пойдут любые задуманные мероприятия. Возможны удачные небольшие покупки. Есть условия для выгодной сделки. Если что-то не устраивает дома, можно заглянуть на огонек к надежным друзьям, отправиться в неторопливое путешествие по знакомому маршруту.
Лев (24.07 – 23.08)
Чтобы с комфортом провести конец недели Львам стоит проявить практичность, хозяйственность, предусмотрительность. Лучше заранее позаботиться о материальной базе, бытовых и технических мелочах, необходимых кулинарных ингредиентах. Неотъемлемой частью программы этого уик-энда может стать шопинг, полезное плановое приобретение. Даже при наличии банковских карт и электронной валюты, желательно иметь при себе наличные: может встать вопрос об оплате парковки, каких-либо услуг, аренды жилья или авто.
Дева (24.08 – 23.09)
Девам этот день сулит удачу, дарит гармонию души и тела, добавляет уверенности и оптимизма. Складываются условия для демонстрации ваших талантов и привлекательности, применение различных полезных навыков. Чтобы усилить позитивное влияние ситуации, звезды советуют вам не ждать милостей от судьбы, а проявить встречную умеренную активность. Обещает хорошую отдачу прикладное хобби, любовная инициатива, деловая или хозяйственное мероприятие. Возможны удачные приобретения, в том числе, за границей, в поездке.
Весы (24.09 – 23.10)
С наступлением выходных Весам придется стать практичнее. На одном из первых мест могут оказаться финансовые вопросы: без материального резерва будет сложнее получить помощь, организовать дополнительный комфорт. Вы почувствуете себя увереннее, имея средств на полноценное питание, лечение, обслуживание, ведение быта. Возможно, вам придется заглянуть в банк. Не исключено, что вы будете иметь дело не с личным, а с общим бюджетом, а распоряжаться деньгами, вещами, инструментами будет партнер.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Для Скорпионов в конце недели может стать актуальной темой деловое сотрудничество, но не будет забыта и личная жизнь. Это удачный момент для взаимовыгодных сделок, обмена услугами, для гармонизации супружеских и любовных отношений. Инициативу может проявить вторая сторона, ожидая от вас адекватного отклика. Обстоятельства благоприятные, но не позволяют «витать в облаках», лучше не пускать важные дела на самотек. Чувство хорошо подкрепить хорошим функциональным подарком, или практической помощью.
Стрелец (23.11 – 21.12)
В этот уик-энд Стрельцам трудно оставаться идеалистами и теоретиками, так как внимания будут постоянно требовать насущные практические задачи. В качестве компенсации, появится шанс что-то наладить, улучшить, исправить, освоить полезный навык, устранить мелкую поломку. Вы можете сделать то, что долго не удавалось, особенно, если у вас появились для этого соответствующие инструменты, средства, умелые помощники. Может получиться трюк, состояться сделка. Хороший момент для обмена услугами с нужными людьми.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козероги могут посвятить уик-энд личной жизни. Это прекрасное время для раскрытия чувственности, формирование любовной тяги, усиление взаимопонимания и гармонии между супругами. Также это удачный период для взаимовыгодного сотрудничества, для получения удовольствия от хорошей еды, комфорта, восторгов, красивых вещей, косметического ухода за собой. Козерогам-родителям стоит найти время для потребностей детей. Для части Козерогов будут одним целым хобби и основная работа, а лучшим отдыхом станет любимое дело.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеи могут стать более чувствительны к бытового комфорта, домашнего уюта. Возможен интерес к вопросам недвижимости и бизнеса, связанного с предоставлением услуг. Не стоит планировать на уик-энд активные контакты, новые знакомства, интенсивные разъезды. Обстановка склоняет к оседлому образу жизни, усиливает тягу к стабильности, может способствовать упрямства, инертности, повышение аппетита. Хорошо провести выходные в семье, проинспектировать свои владения с хозяйственной или эстетической точки зрения.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам звезды подготовили приятные выходные. Отсутствие бурной динамики в желаемом направлении будет компенсироваться удобствами, доступом к сиюминутным удовольствиям, возможностью себя побаловать. День требует практичности, но не ограничивает вашу фантазию, позволяет проявить творческий подход к быту, кулинарии, шоппинга. Будет удачным выбор вещей, косметики. Также, день хорош для улучшения деловых и личных отношений, можно надеяться на взаимопомощь, сотрудничество, любовную и супружескую гармонию.