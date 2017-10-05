Гороскоп на сегодня 5 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-04 20:50
Гороскоп на сегодня 5 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 5 октября 2017 года
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Овен (21, передает Rus.Media.03 – 20.04)
У Овнов прибавится сил, но вряд ли появится больше свободы. День заставит уделить внимание общению, в первую очередь, диалога. Может состояться важный напряженный разговор с близким человеком, начальником, клиентом, коллегой, партнером, представителем ваших интересов в инстанциях или в чужих группах. Даже если инициатива встречи изначально принадлежала вам придется выслушать и принять к сведению чужую точку зрения. Не исключено, что именно с собеседником, а не за вами останется последнее слово.
Телец (21.04 – 21.05)
От Тельцов сегодня нужны такие качества, как оперативность и общительность. Оптимальная форма контакта – заинтересованный диалог. День располагает к откровенности. Нежелательно вдаваться в детали, лучше сразу говорить о сути дела. О важнейших нюансах лучше спрашивать прямо. Актуальной темой может стать здоровье, оказания услуги. Может состояться знаменательный разговор с человеком, мнение которого вам небезразлично. Подходящий момент для беседы с врачом, товарищем по службе.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецы проведут день на позитивной волне. Вместо утомительной рутины, многие представители знака окажутся в своей стихии, так или иначе связанной с коммуникациями, получат шанс сменить обстановку на более интересную и менее формальную. Сегодня можно обсудить и прошлое, и планы на будущее. Событием дня может оказаться свежая новость, разговор с другом, единомышленником, педагогом. Удачные сутки для обсуждения корпоративных дел, оглашение итогов работы, участия в выездных и сетевых мероприятиях.
Рак (22.06 – 23.07)
Раков день заставит мыслить целенаправленно и конкретно. На защиту своей цели или позиции придется выбрать наиболее краткие, ясные и убедительные аргументы. Важно идеально оформить отчет, резюме, портфолио. Может состояться собеседование, совещание, ключевая консультация. Сегодня весомо мнение конкретных лиц: родителей, мужа, адвоката. Подходящий момент для контакта с человеком, что имеет отношение к вашей карьере или недвижимости: собственником или арендатором жилья, риэлтором, начальником, куратором.
Лев (24.07 – 23.08)
Для Львов сегодня играет большую роль общение или информационный поток. Не исключено повышенное внимание к конкретному вопросу, связанному с вашими персональными интересами. Центральной темой дня может стать консультация, сенсация, долгожданное предложение, известие от друзей издалека, ответ на ваш звонок, письмо, заявку. Может произойти знаменательная встреча или поездка. Желательно держать открытыми каналы связи, быть в курсе сетевой жизни, местных и мировых событий, научных и социальных новостей.
Дева (24.08 – 23.09)
Для Дев главным событием дня может стать ответственное платежная операция или разговор на злободневную тему. Роковое событие поставит точку в долгой истории или поможет сделать решающий шаг. Несмотря на долю фатальности, многое будет зависеть от вашей линии поведения, в том числе, манеры речи. Важно не опустить руки, проявить оперативность, находчивость, смелость, честность. Результатом вашей активности станет освобождение от гнетущих обязательств, чистая совесть или другой положительный итог.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам звезды дают возможность продемонстрировать дипломатичность и готовность учитывать чужое мнение. День значим, если вы защищаете свои права или взгляды, оцениваете свой рейтинг, ожидаете чужого вердикта, итоге сотрудничества или переговоров. Ситуация позволяет получить обратную связь от партнера, публики, целевой аудитории. Если вас вызывают на диалог, стоит ответить. Если общение инициируете вы, придется дождаться ответа на свое заявление. Возможен важный супружеский разговор, беседа с врачом.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит уделить время рутине и связанной с ней общение. Возможен частный контакт с другом, коллегой, помощником. День помогает выяснению отношений, обмена информацией, получения врачебной или юридической консультации, подходит для финального разговора, расставляет акценты, и предыдущих обсуждений, связанных с будущим распределением ролей и функций. Если вы созрели для самостоятельных действий, темой дня может стать экологический выходе из партнерского союза или состава группы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам день позволит перейти к более интересным темам для общения, узнать последние новости. Производительный сетевой формат дискуссии. Возможно, вы примете активное участие в коллективном подведении итогов, обсуждение игры, корпоративной деятельности, совместного эксперимента. Особый интерес вызовет обмен мнениями с человеком, чье мнение вы цените. В вашем авторитетном совете может нуждаться друг, ребенок или питомец. В любовных и служебных отношениях приветствуется честный диалог о наболевшем.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам сегодня важно мнение родителей, начальства, авторитетного лица. Если ваша цель – популярность, то может иметь значение «голос народный», отношение к вам друзей, коллег, партнеров, конкурентов. На производственном совещании или семейном совете вам придется внятно донести свою точку зрения, отстоять свои права или убеждения. Желательно контролировать свой темперамент и сдерживать накопившиеся негативные эмоции, чтобы не доводить природные давние разногласия до критического порога.
Водолей (21.01 – 19.02)
Сегодня Водолеи настроены на интенсивный информационный обмен, внимательны к новостям. Стимулировать интерес может любой критический, тревожный фактор. Для выяснения сути будет нужно активное переписки или очная встреча. Полученные сведения могут повлиять на карьерные планы, ход обучения или путешествия. Несмотря на авторитетные источники, «истиной в последней инстанции» для вас останется собственное мнение. Значимое событие может быть связана с литературной карьерой, например, блоггерством.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам стоит следить за информационной лентой в интересующей сфере. Новости дня способны заставить иначе взглянуть на некоторые вещи, скорректировать планы и ожидания. От осведомленности может зависеть эффективное завершение долгой истории, например, судебной волокиты. Внимания могут потребовать юридические или финансовые нюансы. Инициативы нежелательны, но лучше не откладывать необходимый минимум действий в критической ситуации: консультацию у врача, адвоката, банковской службы, налогового инспектора.