Гороскоп на сегодня 3 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-02 23:07
Гороскоп на сегодня 3 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 3 октября 2017 года
Овен (21, передает Rus.Media.03 – 20.04)
Овны могут столкнуться с тем или иным видом зависимости, оказаться в тисках обстоятельств, или в плену собственных чувств, иллюзий. Есть риск втянуться в интригу, запрещенную или сомнительную комбинацию. Могут напомнить о себе недомогания физического или психосоматического происхождения, есть вероятность обострения хронических латентных заболеваний, болевых синдромов. Дополнить картину могут внутренние метания, блокирующие вашу решительность, смазочные ориентиры и заставляют топтаться на месте.
Телец (21.04 – 21.05)
Сегодня наиболее здравомыслящие и прагматичные Тельцы рискуют стать жертвой чувств, соблазнов или игры воображения. Колебания возможны в любой сфере, в том числе, в сфере личных отношений. Может поступить интересная, но вызывают много вопросов и сомнений предложение. Не лучший момент для окончательного ответственного выбора: можно допустить стратегический промах. Однако ничто не мешает вам извлечь пользу из двойственности ощущений, например, протестировать два возможных варианта одного сценария.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецов звезды предупреждают о вероятности ловушек. Возможно, придется действовать в условиях нервозности, суеты, неясности, дефицита, сбитых ориентиров. В отсутствие опыта и сноровки, большой риск потерять равновесие, запутаться, стать жертвой идеализма, создать себе лишние проблемы в бизнесе, карьере, личной жизни. Не лучшим фоном для ответственного выбора будет накал страстей. Не стоит включаться в конкуренцию с близкими людьми. В дополнение к основному плану, полезно иметь альтернативный.
Рак (22.06 – 23.07)
Ракам не стоит быть рабами своего воображения. Эти сутки склонны к повышенной эмоциональности. Вас могут вдохновлять мечты о дальних странах, авантюрах, идеальной любви. Возможны парадоксы и противоречия: например, идеализм и романтизм не помешают поиска мелких выгод. День благоприятный, если видеть границы и чувствовать меру, найти баланс физического и духовного. Можно далеко зайти в фантазиях, но в реальности лучше считаться с текущим состоянием дел, объективными ограничениями, фактором времени.
Лев (24.07 – 23.08)
Львам лучше быть настороже, возрастает риск обольщений. Даже в простых ситуациях будет нелегко следовать логике и здравому смыслу, видеть ситуацию объективно. Страх наказания может соседствовать с искушением нарушить запрет. Не стоит потакать своим желаниям: отключение инстинкта самосохранения могут способствовать ваши собственные фантазии, иллюзии, вредные привычки. Кто-то может сыграть на ваших слабостях и тайных пороках. Желательно отказаться от сделок, покупок, платежей, вложений, начинаний.
Дева (24.08 – 23.09)
Для Дев сегодня большую роль играет окружающая среда. Правильно отреагировать на чужое поведение важнее, чем проявить свою инициативу. Возможны проблемы с прозрачностью операций, надежностью гарантий. Может разочаровать или привести к неприятным последствиям флирт, свидания. Вероятность оказаться в опасной двусмысленной роли выше в атмосфере интриг, в чуждой вам обстановке, среди незнакомых людей, в подозрительной компании. Не лучший момент для сотрудничества, заключения брака, выбора посредников.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью и к процессу выполнения рутинных дел. Вероятно ухудшение самочувствия, обострение неприятных симптомов, возрастает вероятность врачебных ошибок и осложнений при приеме лекарств, есть риск отравлений, инфицирование ран. Могут возникнуть проблемы с получением качественных медицинских и технических услуг. Не исключены проблемы с домашними питомцами. Понадобятся меры безопасности при работе с инструментами, техникой, жидкостями и химпрепаратам.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Для Скорпионов день потенциально благоприятный, но может подвести пренебрежительное отношение к нормам, правилам, стандартам, разумным ограничением. Творческие идеи могут стать напрасными, если отсутствуют средства на их реализацию, или невозможно их качественное ювелирное исполнение. Возможна запутанная ситуация в личной жизни, бизнесе, не исключены проблемы у детей. Стоит контролировать свои страсти, инстинкты, желания: беспорядок в эмоциях способна вызвать хаос в делах, и наоборот.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам сегодня не очень уютно и на работе, и дома. Может быть твердую почву под ногами. Дезориентировать и лишить уверенности могут служебные интриги, семейные тайны, любовные перипетии, технические и бытовые неувязки. На фоне суеты, раздражительности и тревог не исключены проблемы со здоровьем. Возможна чрезмерная мнительность, способствует созданию проблем. Не лучший день для инициативы, важнее искусство балансировать между крайностями, хранить личный стержень, веру, надежду.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам не стоит полагаться на интуицию, строить планы, кому доверять. В запутанных обстоятельств этого дня легко допустить ошибку, даже имея в своем распоряжении точной информации и всеми нужными рычагами влияния. Вплоть до ночи отсутствует стабильность, осложненные детальные прогнозы. Велика роль случая, вероятны забавные или досадные недоразумения. Могут подвести технические средства, оказаться ненадежными люди или неустойчивыми внешние условия. Рекомендуется отложить инициативы, поездки, визиты.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеев ждет разочарование, если на этот день строились большие планы и возлагались надежды. Вместо исполнения желаний, возможна пауза, помеха, недоразумение, отсрочка. Не исключено целый клубок взаимосвязанных проблем, над которыми вы не властны. Может требоваться мелкий ремонт, поправка здоровья, коррекция планов. Повышается риск столкнуться с последствиями небрежного ведения дел, нерациональной эксплуатации вещей, разбазаривание ресурсов. В отношениях возможны подозрительность, мелочность.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам пригодится природное умение носить маску и скрывать свои истинные чувства: оно поможет удержаться от необдуманного шага и защитить свои уязвимые места. Не стоит бурно реагировать на активную или пассивную агрессию в свой адрес: самым мудрым решением будет молчание, заставляет агрессора задуматься. Однако звезды не советуют путать сознательный нейтралитет и вынужденный маневр с манипуляцией: играя чужими чувствами и интересами, вы рискуете создать проблемы не только другим, но и себе.