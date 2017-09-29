Гороскоп на сегодня 29 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-28 23:43
Гороскоп на сегодня 29 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 29 сентября 2017 года
Овен (21, передает Rus.Media.03 – 20.04)
Сегодня Овны страстно хотят получить желаемое, при этом не всегда готовы довольствоваться стандартной схеме. Многие представители знака склонны использовать для достижения своих целей и реализации капризов неожиданные методы. День провоцирует на оригинальное вызывающее поведение, обостряет свободолюбие, усиливает тягу к независимости, усложняет контроль над личными порывами. Может быть сделана попытка вырваться из порочного круга, например, уйти с ненавистной работы. Возможен конфликт идей.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы могут стать свидетелями неординарного события, участниками или наблюдателями приключения. Часть событий пойдет не по стандартному сценарию, будет плохо поддаваться управлению и прогнозу. Возможно столкновение с правовым или страховым случаем, не имеют прецедентов. Неожиданные незабываемые впечатления может оставить путешествие, посещение иностранного учреждения, работа в проекте международного. Стоит взять на заметку новости дня, если вы несете ответственность или вступили в судебный спор.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Сегодня Близнецы переживут мини-кризис, что ведет к лучшему. Может наметиться финал проблемного периода, просвет в утомительном споре, освобождение от части рутинных забот или тяжелых обязательств. Помешать адекватной оценке ситуации и своих перспектив может нервозность, непредсказуемый ход событий. Не стоит делать окончательных выводов и принимать ответственные необратимые решения, пока вы не успокоились, а ситуация не стабилизировалась. Сделав необходимые меры, не стоит делать что-то еще.
Рак (22.06 – 23.07)
Ракам день подскажет, что недалек момент изменений или завершения истории. Беспокойной и волнительной может быть общая атмосфера. Не стоит бояться сюрпризов и кризисов: теперь они выполняют прояснит и освобождает функцию, помогают увидеть результат, подвести итог. Неожиданный поворот возможен в отношениях, не исключено оригинальный ход со стороны другого человека. Нежелательны спонтанные договоренности, не стоит подписывать документы, распределять роли, начинать индивидуальные и совместные проекты.
Лев (24.07 – 23.08)
Львам не стоит что-либо делать, пока не прояснится ситуация. В спешке и по ошибке может подтолкнуть общая атмосфера этой эпохи, через вмешательство неучтенных факторов. Вероятен сбой в расписании. Может дать непредсказуемый эффект применения новинки: лекарственного средства, программного обеспечения. Рекомендуется отменить важные обновления, поездки, встречи, начинания, значимые акции в виртуальном пространстве. Нежелательно устройство на работу, набор штата, выбор специалиста или сервиса.
Дева (24.08 – 23.09)
Девам стоит держать под контролем материальную сферу: в ближайшее время она может иметь особое значение. Наряду с мелкими изменениями финансового плана, которые вам вполне под силу предсказать, наметится более радикальная перестройка потребностей, бюджета, системы вложений, вызванная социальными или семейными тенденциями. Открыть вам глаза на истинное положение дел и на возможную перспективу может неожиданное событие, связанное с детьми, неформальным проектом, свободной творческой деятельностью.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам не даст скучать домашняя или служебная обстановка. Возможно открытие, многое проясняющее в сфере жилья, недвижимости, территориальных владений. Может стать поворотным моментом сюрприз или конфликт, например, в семье. Нуждается в корректировке личный стиль общения, круг интересов и знакомств. Не стоит спешить с заявлениями, отправкой писем, обращением в инстанции. День подходит для подготовительных мероприятий, в том числе, сбора информации и документов, оттачивания аргументов, уточнение личной позиции.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам звезды советуют быть в курсе последних изменений, следить за свежими тенденциями и веяниями прогресса, но не принимать активного участия в событиях, избегать преждевременных начинаний. Не стоит тратить время, энергию и средства на дела, которые не касаются вас непосредственно. Не помешает приступить к просмотру контактов, маршрутов, каналов связи, партнерских договоров, а также более глобальных вещей, например, правового обеспечения своих планов, их морально-этической или духовной платформы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам не помешает разобраться в событиях, отделив незначительные тенденции от масштабных. Можно смотреть оптимистично на краткосрочную перспективу: изменения, скорее всего, в вашу пользу. С большими планами лучше подождать, пока не выяснены все детали. Если закончилась успехом смелая авантюра, не стоит планировать аналогичные действия на будущее: возможно, изменятся правила игры, в том числе, в сфере финансов и управления ресурсами. Желательно отложить до завтра любые контакты, встречи, совещания.
Козерог (22.12 – 20.01)
Сегодня Козероги зависимы от своего настроения, самочувствия и уровня амбициозности. Главным объектом притязаний и стимулом для активности может стать заветная цель, с которой связаны ваши представления об успехе. Если судьба вдруг подарит еще один шанс, вам может быть трудно удержаться от соблазна сделать последнюю попытку. Козерогов, которые добились своего, звезды предупреждают о возможном обратный эффект подобных действий и советуют не расшатывать уже созданный фундамент ненужными экспериментами.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеям день предлагает самые выгодные условия, безопаснее остаться в тени. Ваше поведение может быть импульсивным, нетипичным для вас или не адекватным ситуации. Удачный шанс будет использован неверно, если есть проблемы с моральным или физическим самочувствием. День подходит для накопления сил, снятие внутренних противоречий и напряженности. Есть время для просмотра записей, подготовки к визиту, переговоров, дороге. Если нет острой необходимости, лучше воздержаться от удаленных контактов.
Рыбы (20.02 – 20.03)
На события этого дня у Рыб свой собственный оригинальный взгляд. То, что волнует других людей, может оставлять вас равнодушным, хотя не исключено, что вы будете переживать за друзей или коллег по цеху. Очередной социальный стресс, революционный настрой в группе или иное резонансное явление будет работать на ваши интересы: ускорять события, устранять остаточные препятствия на пути к успеху, расчищать дорогу к исполнению желаний. Рискованные акции нежелательны, за исключением экстренных случаев.