Гороскоп на сегодня 27 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-26 22:07
Гороскоп на сегодня 27 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 27 сентября 2017 года
Овен (21, передает Rus.Media.03 – 20.04)
Овнам звезды обещают выход из лабиринтов и тупиков, но советуют не пренебрегать обязанностями и настойчивее отстаивать свои интересы, в случае необходимости. Счастливое стечение обстоятельств не сработает в полную силу, если вы ленивые, небрежные, пассивные. При соблюдении указанных условий можно надеяться на удачное разрешение спора, прояснение запутанных обстоятельств, получения конкретной помощи и моральной поддержки. Вечер изменит ход мыслей на более практичный, поможет уточнить планы и цели.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцам не стоит рисковать сложившейся системой безопасности. Этот день может потребовать от вас неординарного поступка, но лишь в виде исключения. Успех авантюры или креатива будет скорее делом случая, чем результатом правильного расчета. Звезды советуют воздержаться от необязательных инициатив и ограничиться строго необходимыми действиями. Желательно выполнять обязательства, не нарушать законы. Планировать дальнейшие шаги, включая поездки, личные встречи и учебные мероприятия, лучше в конце дня.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецам звезды советуют набраться терпения. Сегодня трудно, а порой и невозможно управлять событиями, строить планы. Удача вполне вероятна, но может зависеть от предыстории событий, комплекса объективных обстоятельств, враждебности или дружелюбия других людей по отношению к вам. Вас может раздражать неопределенность, созданная чужими действиями. Личные интересы могут быть временно ограничены, поле действия ограничено. Вечер даст возможность заново обдумать ситуацию и скорректировать свою тактику.
Рак (22.06 – 23.07)
Раков день заставляет подчиниться долга, расписанию, обстоятельствам. Возможны минуты раздражения или печали, но будут и счастливые моменты, оригинальные сюрпризы, удачные шансы. Итог будет зависеть не только от старательности, дисциплинированности и терпения, но и от сообразительности, находчивости. Положительную роль играют дружеские отношения с коллегами, начальством, сотрудниками, сложившиеся в ходе совместной работы. Вечером станет яснее позиция важного для вас человека или ситуацию в целом.
Лев (24.07 – 23.08)
Львов ожидает испытание на выдержку и моральную устойчивость. Безусловная удача сегодня граничит с искушением нарушить свои же правила. Важно не испортить с таким трудом созданный имидж, сохранить верность идеалу, не соскользнуть в унизительный компромисс. Двойственная ситуация со знакомым подвохом может коснуться личных отношений, финансовых дел, а также вашего статуса и авторитета, в том числе, в глазах детей, учеников, коллег, поклонников. В конце дня придется вспомнить о работе, финансах или здоровье.
Дева (24.08 – 23.09)
Девам звезды не советуют торопить события, уклоняться от ответственности, пытаться расширить «волшебным» образом свои полномочия, территорию или область воздействия. Не стоит поддаваться искушению, восхищаться неожиданными возможностями, предложениями друзей или рекламными обещаниями: то, что для других является подарком судьбы и шансом решить все проблемы, для вас может оказаться блестящей пустышкой. Разумнее сохранить верность своим привычкам и принципам, и дальнейшие действия обдумывать ближе к ночи.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам не стоит выходить за рамки, предложенные ситуацией или подсказанные опытом. Сейчас выгоднее подчиниться порядку вещей, чем его нарушать. Превышение полномочий или эксперимент с обхода правил может не дать желаемого эффекта, но при этом отнять у вас силы и время, выставить в сомнительном свете. Придерживаться заданной программы особенно важно, если вы находитесь на чужой территории, в закрытом заведении, в зависимом положении. Перед сном полезно заново оценить ситуацию и свою роль в ней.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам стоит проявить выдержку и не делать ничего серьезного изменения ситуации в свою пользу. Нужны изменения вряд ли наступят раньше вечера, не исключено, что соответствующее поле для действий появится лишь на следующие сутки. Стоит воздержаться от лишних расходов, каридинальной изменения финансовой или налоговой политики, материальных и организационных экспериментов, сомнительных авантюр. Нежелательно начинать поиски, инициировать знакомства и развивать значимые связи, отправляться в путь.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам удастся преодолеть колебания, получить награду за терпение, настойчивость, верность долгу. Наиболее сложным будет утро, не исключается упадок сил, неверие в себя или в конечный успех, соблазн раньше времени бросить должность или сбежать с «поля боя». Победить обстоятельства или собственные слабости вам поможет не только удачное стечение событий, но и комплекс личных качеств: опыт, дальновидность, ответственность, целеустремленность. Итог событий может подтолкнуть к важному практическому решению.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козероги могут столкнуться со знакомыми внешними препятствиями, или пережить очередной этап внутренней борьбы. Возможно желание рискнуть, пойти на авантюру. Ослаблять ваши позиции может мнительность, усталость, отсутствие важных составляющих. Если кажется, что препятствия непреодолимы, а силы заканчиваются, не стоит отчаиваться: в течение дня состоится событие, которое меняет ситуацию или вашу точку зрения. Может появиться шанс, которого вы ждали. Активные действия лучше отложить до вечера или до завтра.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеев многое может сбивать с пути, что не помешает им уверенно идти выбранным курсом. Возможен удачный случай, который проливает свет на тайны и снимает все противоречия. Можно надеяться на привычную поддержку закона, коллектива, зарубежных друзей. Звезды советуют вам пользоваться любой счастливой возможностью: не исключено, что она станет одной из последних в цепи долгих удач, не по вашей вине, а по объективным причинам. Публичные мероприятия нежелательно затягивать до вечера.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам понадобятся целеустремленность и последовательность. Гибкость тактики и терпимость в мелочах желательно сочетать с твердостью стратегии, незыблемостью базовых убеждений. Возможно, вас попытаются сбить с пути, заставить играть по чужим правилам на чужом поле. В своих интересах или в интересах дела, полезно как можно дольше держать паузу. День может повлиять на решение руководства или инстанции, выбор профессии и перспективу карьерного роста, на ваше гражданское или духовное самоопределение.