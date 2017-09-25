Гороскоп на сегодня 26 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-25 21:51
Гороскоп на сегодня 26 сентября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 26 сентября 2017 года
Овен (21, передает Rus.Media.03 – 20.04)
Овны могут столкнуться с трудной задачей, невыполнимым приказом, сомнительной ситуацией, расходами системы, запретом, ограничением. Не исключены сложности при сотрудничестве с иностранцами, на удаленной работе. Вплоть до вечера может сохраняться ощущение безысходности, досады на себя или обстоятельства. Возможно частичное разочарование в идеалах, или в людях, призванных помогать вам. Терять надежду не стоит, но для распутывания образовавшихся узлов могут требоваться дотошность, мастерство и терпение.
Телец (21.04 – 21.05)
Для Тельцов день поучительный и показывает границы, которые опасно переступать. Если вы были осторожны и воздерживались от лишней суеты, суровый закон жизни будет продемонстрирован вам на чужих примерах. Слишком активные, торопливые, упрямые, доверчивые Тельцы рискуют столкнуться с последствиями своих акций на собственном опыте. Может быть временно закрыт путь или доступ к ресурсам, найден промах в расчетах. Не исключено, что снятие возникшей проблемы будет отложено до следующей эпохи.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Внешние успехи для Близнецов сегодня маловероятны: слишком много препятствий. Возможные территориальные, правовые и другие ограничения, упадок сил. Лучшей новостью будет отсутствие плохих новостей, главным достижением может стать остановка нежелательного процесса и стабилизация положения. Нужно время для исправления промахов и недостатков, лечения недугов, систематизации данных. Не стоит подписывать договор, выяснять отношения, включаться в борьбу, осуществлять операции с жильем и имуществом.
Рак (22.06 – 23.07)
Для Раков день может быть связан с зависимостью, подчинением, недомоганием. Может стать неприятным выполнения обязанностей, в том числе, из-за идейной или нравственной составляющей. Повышается вероятность столкнуться с профессиональной неудачей, бюрократической волокитой, непониманием со стороны коллег или начальства. Есть риск впустую потратить время в командировке или в учреждении. Возможна задержка в научном исследовании, учебном или тренировочном процессе. Не исключены проблемы с качеством услуг.
Лев (24.07 – 23.08)
Для Львов наилучшей политикой будет сдержанность, подкрепленная уверенностью. Еще одной полезной особенностью может стать последовательность: не стоит изменять своим принципам ради случайных прихотей и позволять кому-либо, включая близких, сбить себя с пути. Не повредит сознательный отказ от деловых авантюр, материальных рисков, сомнительных любовных приключений. Строгость с детьми может оказаться лишним, если вы воспитываете в них дисциплинированность и другие полезные качества собственным примером.
Дева (24.08 – 23.09)
Для Дев сегодня важная дисциплина, готовность сдерживать чувственные импульсы, карьерные амбиции, деловой энтузиазм. Обстоятельства могут требовать умеренности в еде, отказа от комфорта или привилегий. Правила и границы не вызовут у вас вопросов, если вам понятен их смысл. Возможно отчуждение и непонимание при общении с коллегами, домочадцами, официальными лицами и инстанциями. Не лучший момент для начинаний, романтики, откровенных разговоров. Не стоит оформлять документы на машину, бизнес, недвижимость.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам придется ориентироваться на обстановку и выдвинутые ею ограничения, например, жесткий график. Успехи будут выше, если вы не станете бунтовать против обстоятельств и претендовать на особые права, а примете условия игры и сконцентрируетесь на главном. День подходит для исследований, работы с информацией, архива, библиотеки, медицинского или образовательного учреждения. Нежелательно окончательное оформление документов, лучше подождать с отправкой важного письма, отчета, декларации.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам звезды советуют вплоть до ночи придерживаться принципов экономии и бережливости, рационально использовать имеющиеся ресурсы. Ваш бюджет только выиграет, если вы проявите выдержку и не станете сорить деньгами, особенно по мелочам. Возможны задержки платежей и данных по ним. Не помешает проверить надежность защиты для платежных и обменных операций, исключить рискованные вложения и сделки на доверии. Нежелательно оформлять банковские карты, кредит и займы, снимать большие суммы со счетов.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам звезды советуют конструктивнее мыслить, корректно общаться с начальством, подчиненными, персоналом. Сегодня возможно стратегическое совещание, серьезный разговор с врачом, работодателем, официальным лицом. Задержки, отказы, критика могут нервничать, но дадут время для дополнительной проверки и шанс что-то исправить. День подходит для редактирования текстов, уточнение данных, изучения приказов, инструкций, нормативных документов, результатов диагностики, для работы со справками и отчетами.
Козерог (22.12 – 20.01)
Сегодня Козероги могут оказаться в тупике, информационном вакууме или иной ситуации из разряда безнадежных. Многие ограничения связаны с тем или иным дефицитом: отсутствием нужных людей, услуг, лекарств, документов, сведений. Возможно, будет закрыт путь или канал связи. Может пугать недостаточность гарантий, отсутствие отклика. Не исключена потеря надежд, роста сомнений, подозрений. Звезды советуют не стучать в закрытую дверь и подождать до завтра: возможен неожиданный поворот событий.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеям стоит в течение всего дня сохранять критический взгляд на вещи. Придирчивость и стремление докопаться до истины могут осложнить общение, зато помогут вовремя скорректировать планы, внести поправки в расчеты. Неприятным побочным эффектом беспристрастной экспертизы может стать разочарование в чем-то существенном. Если подозрения оправдались, стоит пойти до конца и навсегда избавиться от ненужных, вредных, опасных элементов системы. Черную работу лучше доверить квалифицированным помощникам.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам важно видеть ситуацию в истинном свете. День критический для трудового договора, супружеского союза, судебного спора. Необходимо правильно распределить роли и меру ответственности, не претендовать на чужие права, не брать на себя чужие обязанности. Тотальное устаревшее взаимонепонимание может привести к распаду рабочего тандема, разрыва отношений. Желательно беречь репутацию, не давать против себя оружия, избегать поводов для сплетен, подозрений, обвинений. Несправедливое решение следует обжаловать.