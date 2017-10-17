Гороскоп на сегодня 17 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-17 01:14
Гороскоп на сегодня 17 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 17 октября 2017 года
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Овен (21.03 – 20.04)
Сегодня Овны зависимы от обстановки, самочувствия и любой потребности, долга. Возможны сложные, неприятные, болезненные моменты. Не все усилия принесут желаемую отдачу: некоторые действия, несмотря на все старания и попытки, заведут в тупик. Вероятно, вы будете в чем-то разочарованные. Звезды подсказывают, что далеко не у всех осечка будет ваша прямая вина, не исключено, что вас подведут люди, инструменты или внешние обстоятельства. Вряд ли хватит сил на новые начинания, вечерние развлечения.
Телец (21.04 – 21.05)
Звезды призывают тельцов к умеренной активности, общей терпимости и снисхождения. При изначально благоприятном потенциал, часть усилий сегодня уйдет в пустоту, или результат окажется более сложным, неполным. Не исключено, что нужный эффект вы получите лишь ближе к ночи. Если события не порадовали, в конце дня будет возможность переключиться на другие дела, сменить обстановку. На психику и тело окажут положительное влияние косметические процедуры, особенно, что проводятся в приятной обстановке.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецов ожидает еще один непростой день. Не стоит рассчитывать на идеальную отдачу от усилий, особенно, в недружественной среде. Из неудач важно извлечь уроки. Не стоит расстраиваться из-за тупиковых ситуаций: жизнь предложит новые методы решения старых задач. Подойдя к предполагаемому финишу, вы обнаружите, что это только начало, впереди непочатый край работы или практического обучения. Если запас вашей энергии неисчерпаем, вечером хорошо переключиться на приятное хобби, сходить на свидание или в гости.
Рак (22.06 – 23.07)
Ракам звезды советуют сделать все возможное, но не ждать чудес. Сегодня многое может пойти не так, особенно, если вы еще не привыкли пользоваться новыми хорошими методами, по привычке или по инерции выбираете знакомые тупиковые пути. Если дело приняло неудачный оборот, лучше сделать перерыв. Остаток дня хорошо провести дома, в комфортной интимной обстановке или в приятном обществе. Соответствующий антураж даст шанс открыть новую страницу в истории супружеской любви или в романтических отношениях.
Лев (24.07 – 23.08)
Львам звезды рекомендуют избавиться от ненужного, включая мелкий хлам, сломанные инструменты, просроченные лекарства. В то же время, в этом занятии нежелательно доходить до абсурда. Стоит уважительнее относиться к вещам, имеющим историю и символический смысл, или подвергается переработке. В их число могут попасть фамильные ценности, оригинальные артефакты, винтажные элементы. Масштабные начинания сегодня неэффективными, но жизнь может подать новые интересные идеи. Ряд приятных моментов подарит вечер.
Дева (24.08 – 23.09)
События этого дня для многих Дев станут продолжением вчерашней деятельности. Самочувствие может быть не самым лучшим из-за усталости, беспокойства, бессонные ночи, при недомоганиях может усилиться болевой синдром. Поддерживать энтузиазм поможет личная заинтересованность в результате. Труды не пройдут напрасно, к концу дня возможна вознаграждение или компенсация, не исключено приятный подарок. За текущими заботами важно разглядеть свежие тенденции. Новый смысл могут получить имеющиеся знания, контакты, маршруты.
Весы (24.09 – 23.10)
Весы на протяжении всего дня могут оставаться на распутье, в неблагоприятной ситуации, в зависимом положении. Возможно, вы будете вовлечены в чужие проблемы, вам придется выполнить часть чужой работы или что-то переделать. Сыграют роль внешние условия, например, проблемы с транспортом, техникой. Не стоит что-либо делать, за исключением немедленных маневров: любое решение может стать ошибочным, инициатива будет пустой тратой времени. Пережитую неприятность поможет забыть добрый вечер.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам звезды советуют проявить трудолюбие и вплоть до вечера хранить верность командному духу, так как это не лучший день для единоличной инициативе. Основная часть дня пройдет в хлопотах и попытках добиться нужного результата. Вечером стоит пойти на уступки партнеру, пассии. Новые интересные мысли и грандиозные планы лучше держать при себе: жизнь дает время лучше разобраться в желаниях, поискать подходящего собеседника или соратника, собрать дополнительную информацию по волнующим темам.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам придется провести значительную часть дня в боевом режиме, в атмосфере суеты, тревоги, напряжения или конкуренции. Возможно финальный бой за карьеру, должность, какой-нибудь важный практический результат. При плохой личной подготовки, неправильно поставленной цели и неблагоприятных внешних условиях высока вероятность потерпеть поражение. Ценой победы может стать усталость. Восстановить равновесие поможет вечер, особенно, если вы проведете его с любимым человеком или с единомышленниками.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам важно не переутомляться: возрастет риск недомоганий, а на их фоне и уныния. Чем выше активность и нагрузка, тем больше суеты, скорее всего ошибки. Прогресса «любой ценой» лучше отдать предпочтение исполнения оставшихся обязательств, терпеливое преодоление препятствий. Может протекать с осложнениями процесс работы, поездки, взаимодействия с иностранной инстанцией. Возможные препятствия при начале или завершении проекта, отъезде или возвращении. При обдумывании замыслов мощным стимулом будет чужой успех. .
Водолей (21.01 – 19.02)
Успехи Водолеев сегодня зависят от желания бороться. Идеальный результат недостижим, но стоит сделать все возможное. Препятствием может стать лень, усталость, несобранность, недомогание, излишняя брезгливость, нелюбовь к скрупулезной работы. Может сыграть роль наличие или отсутствие нужного инструментария и степени владения им. Вечером появится возможность свернуть дела и сменить обстановку на более комфортную. Полезно следить за новостями в интересующей сфере, особенно, если это карьера или финансы.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Сегодня у Рыб мало рычагов влияния, влиять на события и на чужое поведение можно лишь косвенно. Партнер покажет свое умение справляться с трудностями, или в очередной раз продемонстрирует плохие черты своего характера. Напряженная внешняя обстановка будет влиять на вас сильнее, если вы не имеете собственной твердой позиции и зависимы от поступков других людей. Вплоть до ночи вероятны знакомы колебания, нерешительность может мешать принятию окончательного и бесповоротного вердикта.