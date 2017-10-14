Гороскоп на сегодня 14 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-13 19:46
Гороскоп на сегодня 14 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 14 октября 2017 года
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Овен (21.03 – 20.04)
Овнам выпал шанс хорошо отдохнуть. Для этого нужно всего лишь забыть о повседневных хопотах и полностью довериться потоку событий. Можно использовать эти сутки для любви, игры, общение с детьми, занятий старым добрым хобби, а также для небольшого дружеского соревнования, с целью реванша или укреплению связей. У людей, в обществе которых вы заинтересованы, сегодня заметно улучшится настроение, или появится больше времени для общения с вами. Внимания и комплиментов будет ждать партнер по браку.
Телец (21.04 – 21.05)
Жизнь Тельцов сегодня подчинена заранее известному распорядку, что не мешает получать удовольствие от жизни в хорошей компании. День пройдет прекрасно в обществе любимого человека, делового партнера, коллег по работе. Можно еще раз получить выгоду с приятельских или служебных контактов, завязанных при необычных обстоятельствах. Стоит чаще проявлять дружелюбие и любезность. Не помешает удвоить внимание к косметическим и общеоздоровительным процедурам: в итоге, улучшится самочувствие, и внешность.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецов день порадует благоприятными обстоятельствами, хорошим настроением, знакомыми правилами игры, предсказуемым результатом или приятным сюрпризом. Возможно запоздалое признание ваших талантов и достижений. Отличные перспективы поездки, вечеринки, творческой или рекламной акции. Удачно пройдут мероприятия романтического характера. Будет легко найти общий язык с детьми. Многие сюжеты будут иметь оттенок завершение, прощание. Не стоит упускать возможность закрепить связи, подтвердить договоренности.
Рак (22.06 – 23.07)
Ракам день поможет удержаться в рамках дозволенного, в том числе, финансовой и любовной сферах. Зная пределы, в которых допустима свобода, вы сможете лучше распорядиться своими ресурсами и творческим потенциалом. День позволяет извлечь выгоду из таланта или полезного опыта, подсказывает правильные решения при выборе покупок и способов оплаты. Возможны улучшения в доме: повышение комфорта, потепление в отношениях. Подходящий момент для участия в мероприятиях, уединение, наоборот, нежелательно.
Лев (24.07 – 23.08)
Львов ждут удачные гармоничные сутки. Новые тревожные тенденции и рискованные замыслы будут временно отодвинуты на второй план. Если ваше внутреннее равновесие пошатнулось, оно будет успешно восстановлено. Можно строить планы на день, исходя из личных привычек и потребностей, опираясь на проверенные сценарии общения, знакомый маршрут или бюджет. Может произойти приятное событие в вашем ближнем окружении. Не исключены вести от хороших знакомых, особенно женщин, или их появление в поле вашего зрения.
Дева (24.08 – 23.09)
Девам придется действовать в рамках старого плана, знакомого сценария. Возможно, ваша роль будет определена заранее, и вам останется лишь качественно ее сыграть в нужный момент. Отсутствие полной свободы компенсируется предсказуемостью ситуации, гарантиями безопасности и рядом приятных жизнеутверждающих моментов. Доставит удовольствие игра, общение с детьми. Можно еще раз извлечь пользу из событий последнего года: сформировавшихся дружеских связей, созданных финансовых или информационных резервов.
Весы (24.09 – 23.10)
День поднимет Весам настроение, поможет вернуть недостающую гармонию. Канет в прошлое или подойдет к финальной стадии изматывающий период, связанный с одиночеством, ограничениями, неопределенностью, зависимостью. Может снова появиться интерес к собственной внешности, флирта, особенно у представительниц прекрасного пола. Улучшение дел неплохо отметить хорошей покупкой или другой приятной акцией. Не стоит откладывать посещение знакомой компании, возобновление дружеских связей, творческую реабилитацию.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам день добавит прозорливости, выдержки, самообладания, и одновременно поможет сохранить целеустремленность. Сегодня можно наладить связи, обеспечить себе информационные и моральные «тылы» на будущее, получить поддержку в лице партнера, персонального консультанта, тайного друга. Не стоит демонстрировать чрезмерную критичность и эмоциональность. Нужные люди будут склонны ценить вас за коммуникабельность, артистизм, чувство юмора, умение влиться в команду, за порядочность и ответственность.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам день поможет не сбиться с пути, сохранить авторитет в чужих глазах или внутреннее самоуважение. Звезды позволяют еще немного пожить по знакомым правилам и обещают ряд приятных сюрпризов. Может измениться к лучшему настроение друга, партнера или любимого человека, атмосфера в группе по интересам. Основой благополучия будет верность собственным принципам, или доверие надежной системы, авторитетное мнение. Не помешает вспомнить традиционные прописные истины, например, «не рой другому яму».
Козерог (22.12 – 20.01)
Сегодня Козероги склонны многое драматизировать. Наряду с закреплением положительных результатов, жизнь может потребовать прощание со старыми привычками и предпочтениями. Возможна тенденция цепляться за прошлое, особенно, если в нем были не только проблемы, но и победы, эпохальные события. Не исключены попытки подвести оправдательную идеологическую базу под свои ошибки. Личный опыт или внешние обстоятельства помогут найти золотую середину, принять верное решение, не скатываться в опасные крайности.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеям стоит провести день в обществе верного партнера или давних единомышленников. В преддверии изменений, важно сохранить союз или команду, основанные на взаимной симпатии, единства взглядов и совместно пройденные трудности. Желательно минимизировать поводы для раскола на почве ревности, конкуренции или неосуществленных амбиций: непроясненные моменты могут стать лазейкой для обид. Для Водолеев-родителей может быть ценным время, проведенное вместе с детьми, особенно, что вышли из нежного возраста.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам звезды советуют не забывать наработанные навыки: они могут быть лишними там, где вы получили свободу действий, но еще не раз пригодятся там, где в силе прежние правила и обязательства. Этот день поможет вам вспомнить полезную систему работы или поддержания формы. Ритм жизни вплоть до вечера может диктовать родительский, семейный, профессиональный или иной долг. Контроля и попечительства могут потребовать ваши домашние питомцы. В развлекательных мероприятиях лучше ориентироваться на знакомые схемы.