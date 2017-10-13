Гороскоп на сегодня 13 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-13 00:11
Гороскоп на сегодня 13 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 13 октября 2017 года
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Овен (21.03 – 20.04)
Утром многим Овнам придется задержаться дома, или продолжить рутинную работу. Вторая половина дня сделает взгляд на мир более позитивным и творческим. Вас может потянуть на новые приключения, расширения существующего делового или креативного проекта, могут появиться грандиозные планы на выходные. Звезды не советуют вам увлекаться подобными идеями, пока вы не изучили возможные «подводные камни»: не исключено, что у вас окажется гораздо меньше союзников, чем вы рассчитывали, исходя из прошлого опыта.
Телец (21.04 – 21.05)
Для Тельцов окажется спокойным и гармоничным начало дня. По мере развития событий, могут появляться другие планы, расти аппетиты. Возможны принципиально новые идеи, связанные с владениями, например, переоборудование помещений, общее расширение придомовой территории или жилого пространства. Жизнь может подсказать вам оригинальное решение в связи с ипотекой или удовлетворения детских потребностей. Не исключено, что смелые проекты появятся с подачи партнера, или в связи с его новыми приоритетами.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецам день обещает улучшение настроения, снижение объема рутинных работ, возможность сменить обстановку. Это прекрасные сутки, если не торопиться с начинаниями, не заблаговременно переходить черту, не делать ставку только на вдохновение. Не стоит слепо верить в удачу, которая долго сопровождала вас в большинстве типичных ситуаций: теперь отдача от дел и приключений будет часто проявляться более скромной, или даваться вам сложнее. Утром нежелательный шопинг: впопыхах можно купить что-то ненужное.
Рак (22.06 – 23.07)
Сегодня желание Раков способны расти в геометрической прогрессии. Может появиться желание приобрести престижную вещь, заказать модную услугу. Рост энтузиазма и повышение планки запросов может способствовать внутренний душевный подъем, какое-то интуитивное непонятное положительное предчувствие. Подогреть страсти и разжечь ваши аппетиты может внешнее обстоятельство, например, масштабная рекламная кампания. Раки-родители могут столкнуться с неожиданными новыми потребностями детей, или с их прихотями.
Лев (24.07 – 23.08)
День пробуждает самолюбие и честолюбие Львов, делает их чувствительными к уровню своей значимости. Мерилом благосостояния и показателем достижений может стать дом, нажитое добро, личная территория. При недовольстве ситуацией, возможна компенсационная тяга к перееданию. Стоит контролировать свои амбиции и безответственные импульсы, иначе может навредить себе или заложить почву для конфронтации с семьей, близким окружением. Июльским Львам стоит избегать спешки, желание немедленно реализовать свои запросы.
Дева (24.08 – 23.09)
Для Дев благоприятно раннее утро, но удачные лишь кратковременные порывы, выполнение простейших желаний. Это момент, когда вы можете использовать свою привлекательность в общении с лицами противоположного пола. Основная часть дня покажет, насколько вы подвержены внутренним импульсам, умеете отличать навязанные вам извне нужды от своих реальных потребностей и вкусов. Зависимость от внешнего давления или собственных неосознаваемых порывов может вести к неуместным амбициям, несбыточным желанием.
Весы (24.09 – 23.10)
Ситуации дня помогут Весам сохранять жизнелюбие и уверенность, с оптимизмом смотреть в будущее. Может наметиться приятный уик-энд, захватывающая игра, какое-нибудь интересное творческое мероприятие. Стоит учитывать свои возможности: некоторые удовольствия могут оказаться вам недоступны по техническим причинам или в связи с изменением обстановки. Не стоит увлекаться тратами, будь то расходы на развлечения или вложения в новый проект: поспешные необдуманные траты могут обернуться финансовой кабалы.
Скорпион (24.10 – 22.11)
День пробуждает амбиции Скорпионов, способен вычеркнуть из сознания творческую искру, дать ориентир, мотив, повод. Деятельные Скорпионы-реалисты используют подаренный судьбой импульс для построения крупных планов, хотя бы в проекте. В отсутствие желания работать на свой рост и развитие, есть риск скатиться в неприятное ощущение перманентной зависть к чужим успехам, сопровождается растущим комплексом неполноценности. Звезды советуют не спешить, но готовить почву для рывка вперед и вверх.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам день покажет общую степень изменения ситуации: заставит обратить внимание на необходимость изменения стратегии, имиджа, образа жизни, намекнет на пользу коррекции убеждений. На ваши взгляды может повлиять событие мирового масштаба или нечто глубоко личное. Новые удачные перспективы будут вдохновлять, как и раньше, но реализация желаний может быть связана с появлением не известных вам ранее трудностей. Вы можете потерять возможность пользоваться некоторыми привлекают вас благами легально.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам сегодня следует воздерживаться от эмоциональных порывов, потакание сильным желанием. Не стоит слишком стремительно и активно включаться в новые дела, вживаться в сложную роль, или бросаться, как в омут, в новые отношения. Следствием необычных ощущений может стать перегрузка психики, к вечеру не исключен отрицательный перепад настроения от эйфории до уныния. Планы на будущее в этот день вряд ли будут адекватными. Не рекомендуется принимать важные решения в области финансов, бизнеса, карьеры.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеев могут задеть за живое чужие успехи. Следствием полученных в этот день впечатлений может стать рост ваших карьерных амбиций. Звезды подсказывают, что путь наверх не будет легким, так как некоторые вещи будут даваться вам сложнее и стоить дороже, чем соперникам. Прежде, чем дать волю честолюбивым импульсам, стоит оценить состояние личных ресурсов и укрепить стрессоустойчивость. Нежелательно строить планы на мечты о мести и сатисфакции: такой фундамент может оказаться непрочным и коварным.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Этот день дарит Рыбам мощный эмоциональный или духовный стимул, но может не дать нужных практических инструментов для достижения цели. Не самым адекватным будет эмоциональный настрой. Возможно, вы неправильно определите уровень сложности задания, недооцените свой собственный потенциал. Звезды предостерегают от преждевременного опрометчивого старта и советуют использовать полученный импульс для включения в подготовительную работу: она может стать не менее творческим и вдохновляющим, чем конечная цель.