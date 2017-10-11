Гороскоп на сегодня 12 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-11 22:31
Гороскоп на сегодня 12 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 12 октября 2017 года
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Овен (21.03 – 20.04)
Для Овнов сегодня важны занятия по душе, гармонирующие с настроением или домашними привычками. Возможны хлопоты, связанные с домом. Не помешает уборка на рабочем месте. Может стать актуальным общения с семейным врачом, домашним персоналом, риэлтором, ремонтной бригадой. Одновременно, день чреват спором и личным конфликтом, особенно, если вы или собеседник претендуете на свободу, не выполнив своей части обязательств. Звезды советуют тщательнее работать над любыми нюансами, что касаются безопасности.
Телец (21.04 – 21.05)
Тельцы могут использовать день для взаимовыгодного сотрудничества, обсуждение домашних и иных планов. Несмотря на согласие большинства мелких пунктов, может вызвать острую дискуссию отдельный значимый вопрос, связанный с распределением ролей или предоставлением услуг. В общении важно проявить чуткость, взять верный тон. Лучше не затрагивать темы, которые повышают уязвимость собеседника: люди вокруг вас становятся более уязвимыми и злопам’ятними, не исключено, что однажды вам припомнят даже невинную шутку.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Для Близнецов могут оказаться важными вопросы заработка и жизнеобеспечения, хозяйственные заботы, оплата услуг. Возможны небольшие поступления и расходы, мелкие покупки в дом для насущных целей. Не стоит покупать электронику, средства связи. Не исключено спор с другом, ребенком, любимым человеком, учеником или тренером, есть вероятность финансовых дрязг с организацией. Дискуссии могут подвести к необходимости что-то изменить в системе работы, учебы, общения или распределения ресурсов.
Рак (22.06 – 23.07)
Ракам лучше воздержаться от вступления в спор, или делать это по веской причине. Разговор заберет много энергии, которую можно потратить более продуктивно. Стоит найти время для дискуссии, если с вами хочет поговорить значимый человек: член семьи, партнер по браку, учитель, врач, владелец или арендатор жилья, посредник по жилищным вопросам, старый друг. В любом случае, шансы выиграть словесную баталию невысокие, свою правоту желательно подтверждать не речами, а конкретными действиями. Возможна поездка.
Лев (24.07 – 23.08)
Для Львов сегодня энергозатратная сфера общения, особенно с близким окружением и постоянными корреспондентами. Возможна шокирующая новость, или напряженная беседа, в которой вам будет трудно соблюдать выдержку и придерживаться этикета. Вы можете невольно выдать свой истинный мотив и настроение, уязвимое место. Спровоцировать всплеск вербальной энергии может обучение, поездка, визит. Вернуть равновесие и провести день с пользой поможет скрупулезная работа, направленная на устранение мелких погрешностей.
Дева (24.08 – 23.09)
Сегодня Дев интересует перспектива, может не на шутку разыграться воображение. Звезды советуют не уноситься в мечтах за далекие горизонты, а делать то, что необходимо здесь и сейчас. Не стоит терять хватку и сноровку, лениться и затягивать дело, доведенное до конца, может стать первым кирпичиком в основании здания будущего. Пригодится и готовность к диалогу: разговор с конкретным лицом, инстанцией или сообществом поможет вам расставить акценты в финансовых, партнерских, семейных или иных вопросах.
Весы (24.09 – 23.10)
Для Весов день может быть ознаменован столкновением мнений. Непредсказуемый ход совещания, собеседования, консультации, встречи, разговоры с начальством, родителями. Стоит учитывать новый статус, цель, ситуацию. Это не лучший момент для важной заявки: ваше положение пока двояко, вы можете колебаться, не иметь полной уверенности. Звезды не советуют жить вчерашним днем, предостерегают от масштабных пафосных заявлений: возможно, ситуация требует иных лидеров, а ваш голос уже не имеет прежнего веса.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионам не стоит сомневаться в своих возможностях, но полезно сдержать порывы в новом направлении. Желательно воздержаться от масштабных дел, кардинальных изменений. Хорошо заняться завершением работ, привлекая к этой задаче проверенных единомышленников. Разногласия сегодня маловероятны на уровне конкретных действий, но вполне возможные в ходе общения, обсуждения новостей, не исключены политические дискуссии или правовые споры. Не стоит принимать чью-то точку зрения, если у вас есть своя.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Сегодня Стрельцы склонны воспринимать все эмоционально. Возможен тайный пристальный интерес к переданным в другие руки проектом, к группе, которую вы оставили, или человеку, с которым вы порвали. Не исключены сожаления о принятом решении. Звезды советуют не поддаваться колебаниям и эмоциям, начинать искать новую идею, семью или приют. В рутинной области, день подходит для работы над особо сложными участками, где необходимы забота о безопасности, тщательная проверка, ювелирная шлифовка результата.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козероги не готовы расстаться с прежней ролью или целью, но уже внутренне готовы изменить курс. Звезды считают это положительной тенденцией, но не советуют спешить, подводя черту под прошлым, и не рекомендуют бросаться в новые реалии слишком стремительно. Если вы имеете намерение закончить отношения, не стоит идти, зхлопнув дверью и не выполнив обещаний. Стоит ценить и беречь сложились взаимовыгодные отношения: у них хорошее будущее, может многое прояснить дипломатическую беседу в доверительной обстановке.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеям стоит добросовестно отнестись к рутинной работе, не перекладывать ее на чужие плечи. Сегодняшние усилия положительно повлияют на будущий результат, а если что-то пойдет не так, то могут стать доказательством, страховкой. День ставит чувства и привязанности выше логики и расчета, побуждает заботиться о близких людях, верных помощников, домашних питомцев. Возникают конфликты не стоит усугублять, доказывая свою правоту. Возможны проблемы с медицинским обслуживанием или получением справки.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Общий фон этого дня для Рыб благоприятный, любые проблемы искупят эмоциональная гармония и предчувствие будущего. Удачный момент для взаимовыгодного сотрудничества, любовного свидания, творческих усилий. Возникающие в эти сутки споры и неожиданные новости не стоит рассматривать как препятствие: они помогут прояснить еще один «момент истины», предупредят о возможной опасности или критической недоработку. Возможен серьезный разговор с ребенком, любимым человеком, представителем ваших интересов в важном деле.