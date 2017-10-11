Гороскоп на сегодня 11 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-10 22:55
Гороскоп на сегодня 11 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 11 октября 2017 года
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Овен (21.03 – 20.04)
Сегодня Овны нуждаются в понимании близких и склонны сами проявлять больше заботы по отношению к ним. Возрастает склонность к уединению или сужение круга контактов, усиливается потребность в собственной территории, будь то дом, личный кабинет в офисе или своя рабочая площадка. Рутинная работа будет выполняться охотнее, если затрагивает эмоционально или связана с чем-то личным: свой проект, семейный бизнес. Активнее заработает инстинкт самосохранения, душевная внутренняя связь с семьей, родиной.
Телец (21.04 – 21.05)
День сделает Тельцов эмоциональнее, заставит пропускать любую информацию или впечатления через свой внутренний мир. В партнерских и личных отношениях пора заново согласовать усилия, при этом большое значение может иметь вопрос доверия, наличии внутреннего родства или кровных уз. Новые желания могут возникнуть у вас и интересущего человека синхронно, но он будет заинтересован в обновлениях сильнее, чем вы. В любви и браке начнет играть более значительную роль чувственность, взаимное влечение.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецам звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья и бюджета, на характер занятости, рекомендуют подумать об отношении к повседневных рутинных обязанностей. Наряду с мелкими текущими задачами, в этих направлениях могут начать играть роль более серьезные мотивы. Не исключено, что вскоре потребуется разработать новый подход, изменить статус. Вам придется многое пересмотреть, если вы решили зарабатывать престижными услугами, пройти основательный курс лечения, завести домашнего питомца.
Рак (22.06 – 23.07)
Ракам день подарит прилив оптимизма и уверенность в скором успехе. Наиболее мощный заряд веры и положительных эмоций обещает утро. Звезды подсказывают, что не стоит ожидать фантастической удачи прямо сегодня или завтра, но намекают, что пора дать больше свободы своим желаниям и мечтам, советуют проявить больше смелости и уверенности в построении планов. Долгожданная перспектива улучшений может наметиться в работе, личной жизни, творческой области, а также в сфере, связанной с детьми, продолжением рода.
Лев (24.07 – 23.08)
Львам стоит сократить контакты с внешним миром или изменить подход к ним. Сегодняшние настроения неслучайны, сигнализируют о смене приоритетов и стратегии. Этот период требует погружения в частную жизнь или семейную среду, усиливает потребность в доверии, защите физической или духовной территории. Обстоятельства заставляют пересмотреть основы духовной или домашней жизни, обновить жизненный фундамент и стиль управления ресурсами. Возрастает тяга к одиночеству, общая чувствительность, скрытность.
Дева (24.08 – 23.09)
События дня подскажут Девам, что настал благоприятный период, что позволяет добиваться большего с меньшими затратами. Если конкретные маркеры прогресса нет, можно доверять своим и чужим оптимистическим предчувствием. Звезды намекают, что не во всех сферах стоит планировать тотальное обновление и готовиться писать биографию с чистого листа. Возможно, вы вновь обретете хорошее в забытых проектах и увлечениях, начнете ценить неиспользованный потенциал родственных связей и прерванных отношений.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам стоит внимательнее отнестись к невербальных знаков, изменении своего и чужого настроения. События дня сигнализируют об изменении уровня запросов и направления интересов, могут подвести к коррекции планов. Если вы добились того, чего хотели, предстоит заняться сохранением и защитой приобретенного, а также плодотворным развитием и увеличением полученных благ. Если цель не достигнута или результат не удовлетворил, время изменить стратегию. Может стать важным рост заработка, накопления ресурсов.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Для Скорпионов начинается «позитивный отсчет», ситуация становится более дружественной. Можно дать новое перспективное направление прежним замыслам, при условии, что они очищены от шлаков предыдущего периода проб и ошибок. День хорош для тех дел, где уже подготовленную почву. Если обстоятельства не имеют к внешней активности, эти сутки обеспечат вам моральное преимущество, одобрение влиятельных людей или инстанций, а также помогут поддерживать ровный и позитивный эмоциональный фон.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцов эти сутки подскажут, что период свободного формирования будущего завершено в ближайшие годы предстоит следовать созданной программе. Не исключено, что вы потеряете часть прав, избавитесь рычагов прямого наращивания рейтинга. Вместо прежних привилегий появятся другие, например, пространство для тайных действий, возможность уединения и реализации тайных желаний, право жить по собственным внутренним законам. День может поставить акцент на вопросах духовности, секса, семейственности, общих ресурсов.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козероги могут смело доверять положительным предчувствием. Может вселить надежду поведение партнера, родственника или другого значимого лица. Появляется надежда на сближение и устранения противоречий, в сложных отношениях – взаимное благородство или оптимальный компромисс. Кроме межличностных контактов, сегодня играет роль общая атмосфера. Источником позитивных переживаний может стать изменилась обстановка в группе по интересам, не исключено, что вы решили вернуться в прежнее сообщество.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеям день поможет сориентироваться в вопросах, связанных с престижем, реальной властью, по карьерной или духовными амбициями. Звезды подсказывают, что впереди непростой период, а возможно, и кризис. Полученные знания и сформированные убеждения пройдут тест. Поверхностная вера должна измениться глубинным проживанием ключевых духовных аспектов. Одним из инструментов достижения внешнего успеха может стать создание нужного эмоционального резонанса с людьми и обстановкой, или наличие родственных связей.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Для Рыб настало время отличных возможностей, в том числе, за рубежом или в международной сфере. Многим Рыбам не понадобится внешнее подтверждение приятной новости, так как им подскажет вера или чутье. Возможен приток творческих идей, духовный подъем. Открытие новых горизонтов поможет не только приступить к реализации личных желаний, но и перевести в другое качество нужны отношения. Удачный момент для совместной любовной инициативы, для активизации и переориентации сложившегося сотрудничества.