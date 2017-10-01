Гороскоп на сегодня 1 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-09-30 19:38
Гороскоп на сегодня 1 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня 1 октября 2017 года
Овен (21.03 – 20.04)
События этого дня развиваются для большинства Овнов предсказуемо. Если и будут сюрпризы, не тяжело сориентироваться в ситуации. День ставит определенные границы, но зато дает хорошие возможности. Например, вы можете подружиться с нужными людьми, проведя с ними время в неофициальной обстановке. Стоит использовать этот шанс, если вы хотите найти общий язык с коллегой или клиентом, заручиться чьей-то дружбой и согласием. Много тенденций, включая групповые и социальные, подтвердят ваши догадки.
Телец (21.04 – 21.05)
Для Тельцов на первом плане могут оказаться дружеские, родственные или другие обязательства. Скорее всего, придется включиться в общую программу, где вашим персональным интересам и привычкам отведено главное место. Компенсацией послужит возможность уладить важное дело, продвинуться в стратегически значимом направлении, закрыть еще один наболевший вопрос. Можно получить страховку в тех сферах, где не обладаете индивидуальными полномочиями, чувствуете потенциальную угрозу или повышенную ответственность.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецы могут положиться на старых друзей, знакомую программу мероприятий. День позволяет на время забыть о том, что беспокоит. Чтобы отдохнуть душой и телом, полезно перейти на коллективные интересы, или посмотреть на события шире. Можно посвятить время оригинальным хобби вместе с единомышленниками. Положительную роль сыграет фактор смены обстановки, тактики, круга общения. Если кардинальная смена среды невозможно по объективным причинам, стоит поддержать связь с друзьями на расстоянии.
Рак (22.06 – 23.07)
Сегодня Ракам не стоит выходить за рамки, заданные ситуацией, в том числе, заранее продуманным планом и потребностями окружающих. Рамки, в которые вас заключили звезды не означают подавление ваших собственных желаний во имя чужих: чтобы хорошо провести день, достаточно подкорректировать свои привычки в соответствии с обстановкой. Избегать стоит лишь повышенной эмоциональности, капризности, инфантильности. Важно оставаться на равных и просить к себе внимания только в действительно серьезном случае.
Лев (24.07 – 23.08)
Львам сегодня в равной степени нужны общительность и сдержанность, пригодится и демократичность, и умение держать нейтралитет. День поможет подтвердить авторитет в группе, поддержать перспективные взаимовыгодные контакты. Также это прекрасное время для общения тет-а-тет, если вы и собеседник интересны друг другу. Любовным и супружеским отношениям пойдет на пользу любое пересечение интересов, не связанное с бытом и романтикой. Родителям-Львам стоит на равных общаться с детьми, особенно подростками.
Дева (24.08 – 23.09)
Для Дев на первом месте могут оказаться взаимно полезные связи, дружеские или семейные обязательства. Ситуация не располагает к анархии и хаосу, даже в мелочах желательно расставить приоритеты. Звезды советуют придерживаться распорядка, соблюдать рекомендаций врача, не забывать о долге перед более слабыми существами. Наряду с физической и бытовой гигиеной, имеет значение «гигиена ума», конструктивное и свободное от лишних эмоций мышления. Если хотите кому-то помочь, стоит делать это вовремя.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам не стоит упускать достоинство и гнаться за мелкими целями. События складываются благоприятно для вашего самолюбия, дают еще один шанс доказать свою нужность или популярность. Можно потратить время на дружеское общение, творчество, любимую работу, выполнение родительского долга. В супружеских и романтических отношений сегодня двойственный статус: чтобы они стали источником удовольствия, а не разочарований, хорошо иметь общие интересы, независимые от колебаний чувств и минутных настроений.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Скорпионы могут стать заложниками семейных традиций или правил группы. Жертва не будет непосильным, если вы искренне готовы проявить солидарность и внести лепту в общее дело. На выбор преимуществ и линии поведения повлияет круг интересов, характер тайных планов, убеждений и симпатий, уважение к отдельных людей или сообщества, чьи взгляды вам близки. Понадобятся такие качества, как лояльность, дисциплинированность, ответственность, умение поступиться личными привычками ради общего блага.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам день позволяет подольше побыть в доброжелательной среде или в обстановке, что способствует стабилизации душевного состояния. Не будет проблемой самоконтроль. Лучшим способом развеяться может стать путешествие по знакомым местам, визит к друзьям по интересам. Не исключено, что понимающие люди найдутся в ближайшем окружении. Если это не так, звезды рекомендуют поддерживать контакт с «братьями по разуму» на расстоянии, переписываться, участвовать в онлайн-играх или других сетевых мероприятиях.
Козерог (22.12 – 20.01)
Козерогам сегодня важнее сохранить достигнутое, чем взять новую вершину. Если вам дорого спокойствие, рисков и волнений стоит отдать предпочтение контролируемую ситуацию, где у вас всегда есть запасной вариант, поддержка и защита. Если в планах рискованное мероприятие, лучше потратить день на подготовку плацдарма и ресурсов. Не стоит сорить деньгами, переедать, бездумно тратить время на случайные развлечения, сомнительные удовольствия, неинтересное и неконструктивное общение, бесперспективные контакты.
Водолей (21.01 – 19.02)
Водолеев день радует стабильностью или положительной динамикой. Звезды советуют пользоваться моментом и наслаждаться плодами успехов, но не рекомендуют спешить с закладкой фундамента на будущее. Это удачный момент для завершающих мероприятий, демонстрации личных достижений, инициативы в знакомых рамках. Не исключено, что именно вы будете сознательным вдохновителем или невольным виновником всего, что происходит. В ваших силах повлиять на ситуацию в позитивном ключе, получить дополнительные бонусы.
Рыбы (20.02 – 20.03)
Рыбам не стоит проявлять инициативу и пытаться повернуть ход событий в удобное для себя русло. Желательно проявить терпение и выдержку. Ситуация благоприятная, пока вы играете по общим правилам и не требуете для себя особых привилегий. Личная скромность, уважение к общепринятым нормам и ценностям полезны вдвойне, если вы все еще находитесь в критическом положении. Положительную роль играет наличие влиятельных друзей, умение пользоваться коллективным опытом и общедоступными источниками информации.