Гороскоп Фортуны: везучие Знаки Зодиака
2017-09-25 16:06
Гороскоп Фортуны: везучие Знаки Зодиака
Какой же Знак Зодиака самый везучий? Давайте разберемся…
Овен
Овны – это настоящие счастливчики, причем во всем. Объясняется их удача очень просто – они азартны и не боятся проигрывать.
Телец
Тельцам особенно везет в делах амурных. Как мужчины, так и женщины, рожденные под этим знаком, знают толк в соблазнении противоположного пола. Это, в свою очередь, и приводит их к финансовым победам.
Близнецы
Близнецам удача улыбается не часто. Но фортуна помогает им там, где выхода для любого другого человека просто нет. Каким-то странным образом они из самых невероятных ситуаций выходят сухими из воды.
Рак
Не знаете куда вложить имеющиеся средства? Спросите у Раков в этом они настоящие специалисты. Это прирожденные бизнесмены, которые всегда знают, как приумножить свой капитал.
Лев
У Львов много разных слабостей, а это означает, что успех им нужно значительно чаще чем другим людям. Тем не менее, у Львов всегда много друзей и всегда рядом любимый человек.
Дева
Девам удача улыбается очень редко, но всегда в те моменты, когда они этого ожидают меньше всего. Звезды такую досадную ситуацию компенсируют тем, что помогают Девам всегда доводить свои дела до конца.
Весы
Весы в плане везения похожи на Дев. Фортуна их не балует, и это факт. Однако вселенная одарил представителей этого знака феноменальной харизмой, которая спасает их от фиаско и приносит успех.
Скорпион
Скорпионы сильные, так и удачливостью не обделены. Короче говоря, если вдруг наступит Апокалипсис, то восстанавливать Землю придется именно Скорпионам.
Стрелец
Стрельцам везет невероятно сильно. Стоит им чего-то захотеть, и желаемое уже у них в кармане. Им можно позавидовать, так как их удача сравнима с успехом Овнов, а в чем-то даже превосходит их.
Козерог
Большинство Козерогов уверенно в том, что им никогда не везет. В своих собственных глазах они похожи на страдальцев, хотя на самом деле все наоборот. Судьба регулярно дает им возможность победить в отборе – будь то хорошая должность на работе или что-нибудь другое.
Водолей
Водолеи любят рисковать, за что удача награждает их сполна. Они всегда на шаг впереди, потому что знают больше других. Как? Не знает никто.
Рыбы
Рыбам также везет довольно часто, но судьба всегда требует у них что-нибудь взамен. Невезучими Рыб назвать сложно, но и любимцами Фортуны назвать тоже язык не повернется.