Города Черниговщины страдают от выбросов местных предприятий
В 2016 от предприятий Черниговщины в воздушный бассейн поступило 37 тыс. Тонн загрязняющих веществ, что на 3000 тонн больше, чем в 2015 Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Черниговской области. Выбросы веществ, относящихся к парниковым газам, составили: метана – 10 851 т (29% от общего количества), оксида азота – 29 т (0,1%). Кроме того, в атмосферу попало 1700000 т диоксида углерода – основного парникового газа влияет на изменение климата (на 0200000 т больше по сравнению с 2015 г.). Основным загрязнителем в области остается КЭП “Черниговская теплоэлектроцентраль” ООО фирмы “ТехНова”, которым в 2016 выброшено почти 17 тыс.т (46% всех вредных веществ области), что больше уровня прошлого года на 3,5 тыс.т. Больше всего загрязнены города областного значения, где выбросы на 1 км2 территории значительно превысили средний уровень выбросов по области в Чернигове плотность выбросов была больше в 204 раза, в Нежине – в 23 раза, в Прилуках – в 14 раз, в Новгород-Северском – в 8 раз. В 2016 на территории области образовалось 721 тыс.т отходов, из них 70% – на предприятиях, остальные – в домохозяйствах. В течение года утилизировано, обработано (переработано) 142 тыс.т, сожжено с целью получения энергии 16 тыс.т отходов. На начало 2017 в специально отведенных местах или объектах накоплено почти 11 млн т отходов, из них 82% – в Чернигове. В течение 2016 на охрану окружающей среды предприятиями, организациями и учреждениями было потрачено более 258 млн грн, из них 39% – на очистку сточных вод, по 20% – на обращение с отходами и охране атмосферного воздуха и проблемы изменения климата, 16% – на сохранение биоразнообразия и среды обитания.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым