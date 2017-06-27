Город сексуальных легенд: в Чернигове задержали «сутенершу»
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Черниговской местной прокуратурой в суд направлено обвинительный акт в отношении 27-летней жительницы г. Чернигова, которая осуществляла сводничество 26-летней женщины с мужчинами в арендованных квартирах города для оказания платных сексуальных услуг.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Действия злоумышленницы квалифицированы по ч.1 ст. 302 УК Украины (сводничество)
Своднице за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 302 УК Украины, грозит наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до двух лет.
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