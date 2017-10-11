“горячие” фото с Instagram лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной
2017-08-15 13:54
“горячие” фото с Instagram лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной
В социальной сети у первой ракетки Украины более 100 тысяч подписчиков.
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В последние дни теннисистка Элина Свитолина – одна из главных ньюзмейкеров в украинском спорте, передает Rus.Media.
На прошлой неделе она выиграла крупный турнир в Торонто, заработав 501 975 долларов призовых и поднявшись на рекордную в истории Украины четвертое место в рейтинге теннисисток мира. Примечательно, что для победы в Канаде Свитолиной пришлось обыграть четырех теннисисток из топ-10 рейтинга – Венус Уильямс Гарбинье Мургурусу, Симона Халеп и Каролин Возняцки. Этот успех позволил Элине возглавить чемпионскую гонку WTA.
На этой неделе Свитолина сыграет на турнире в американском Цинциннати. Во втором круге ее соперницей будет украинка Леся Цуренко. Свитолина – фаворит, букмекеры дают 1,22 коэффициент на победу Элины и 4,00 на победу Леси.