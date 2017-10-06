Горячий молочный пунш с ромом
2017-10-04 17:38
Горячий молочный пунш с ромом
Попробуй приготовить горячий молочный пунш с ромом и пряностями по нашему простому рецепту.
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Прохладным осенним вечером можно побаловать себя согревающим и нежным коктейлем, передает Rus.Media.
Ингредиенты
150 мл молока
30 мл коричневого рома
10 мл бренди
пакетик ванильного сахара
щепотка корицы
молотый мускатный орех
Горячий молочный пунш может стать отличной альтернативой привычному глинтвейну. Для приготовления этого необычного коктейля лучше всего использовать коричневый или золотой ром, а также можно приготовить пунш и с коньяком.
Приготовление
В небольшой кастрюле нагрей молоко с ванильным сахаром, влей ром и бренди, доведи до кипения и кипятить 4-5 минут – молоко должно пениться .
В стакан для подачи влей коктейль готов, посыпь щепоткой корицы и мускатного ореха и подавай.