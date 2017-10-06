Горячий молочный пунш с ромом

despravda | 06.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-04 17:38

Горячий молочный пунш с ромом
Попробуй приготовить горячий молочный пунш с ромом и пряностями по нашему простому рецепту.

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Прохладным осенним вечером можно побаловать себя согревающим и нежным коктейлем, передает Rus.Media.

Ингредиенты

150 мл молока

30 мл коричневого рома

10 мл бренди

пакетик ванильного сахара

щепотка корицы

молотый мускатный орех

Горячий молочный пунш может стать отличной альтернативой привычному глинтвейну. Для приготовления этого необычного коктейля лучше всего использовать коричневый или золотой ром, а также можно приготовить пунш и с коньяком.

Приготовление

В небольшой кастрюле нагрей молоко с ванильным сахаром, влей ром и бренди, доведи до кипения и кипятить 4-5 минут – молоко должно пениться .

В стакан для подачи влей коктейль готов, посыпь щепоткой корицы и мускатного ореха и подавай.

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