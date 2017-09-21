Горячий или холодный – преимущества обоих видов душа
2017-09-21 20:31
Горячий или холодный – преимущества обоих видов душа
Оба вида душа – как горячее, так и холодное – способны принести пользу организму.
Душ является неотъемлемой частью здорового образа жизни, передает Rus.Media. В зависимости от температуры, время, проведенное под струями воды, может предоставить вам различные преимущества. Мы предлагаем узнать, как два вида душа – холодный и горячий – влияют на здоровье.
Некоторые любят погорячее
Горячий душ помогает снять напряжение и расслабить затекшие мышцы. Он также действует как натуральное противоотечное средство.
Если у тебя мощный душ, еще лучше! Горячая вода, что бьет сильными струями, обеспечит плеч, шее и спине, отличный массаж.
Исследования показали, что горячий душ способен усилить уровень окситоцина в крови и снять тревожные чувства.
Горячий душ помогает облегчить симптомы простуды, так как подогретый пар увлажняет носовые ходы.
Некоторые любят похолоднее
Принимая душ, включи в последние пять минут холодную воду. Это мгновенная смена температуры снимет усталость и повысит концентрацию внимания.
Ежедневное принятие прохладного душа в течение двух-трех минут рекомендуется исследователями в качестве лечения депрессии.
Горячий душ довольно сильно пересушивает кожу и волосы, а прохладный помогает им оставаться увлажненной.