Горе-коллекторы: на Одесчине задержали двух похитителей, которые посадили мужа на цепь в гараже
2017-10-17 17:58
Горе-коллекторы: на Одесчине задержали двух похитителей, которые посадили мужа на цепь в гараже
Для освобождения мужа, которого приковали цепью за шею к стене, были вызваны сотрудники ГСЧС, на место прибыла скорая помощь.
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В Одесской области задержали злоумышленников, которые 15 октября похитили и посадили на цепь мужчину за долги.
Как сообщили Rus.Media в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержание провели сотрудники Овидиопольского отдела полиции, куда поступило заявление женщины о насильственное удержание ее мужа в одном из гаражей.
Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили мужчину, шея которого была закована в цепь.
В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что двое злоумышленников – 46-летний гражданин Молдовы и 37-летний гражданин Украины – заковали своего знакомого, чтобы таким образом «решить спор, который возник между ними из-за денег».
По словам заместителя начальника – начальника следственного управления ГУ Нацполіції в Одесской области Сергея Шайхета, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
«Горе-коллекторы не подумали о последствиях своих поступков – на них надеты наручники… пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь, а двум его «друзьям» теперь грозит до пяти лет лишения свободы», – заявил Шайхет.
Как сообщили в отделе коммуникаций регионального главка полиции, 31-летнего потерпевшего было обнаружено в подсобном помещении гаражного кооператива. Для освобождения мужа, которого приковали цепью за шею к стене, были вызваны работники ГСЧС, на место также прибыла скорая помощь.
В ходе первоочередных оперативно-следственных действий установлено, что мотивом преступления стало невыполнение со стороны потерпевшего долговых обязательств.
«Пытаясь напугать мужчину и ускорить выплату долга в размере 550 долл., злоумышленники отвезли его в арендованное ими помещение СТО, где посадили на цепь», – рассказали в отделе.
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Свой поступок они объясняют тем, что потерпевший, работая слесарем СТО, принимал для ремонта автомобиля, брал с их владельцев деньги, присваивал средства, однако свои обязательства по ремонту не выполнял. Как утверждают злоумышленники, потерпевший якобы самовольно взял один из оставленных на ремонт автомобилей, выехал на нем и попал в ДТП. В результате у владельцев СТО перед гражданами, которые оставили автомобиль на станции техобслуживания, образовались долговые обязательства.
Как сообщалось, накануне в Одессе патрульные полицейские спасли мужчину, которого похитители незаконно лишили свободы. Сообщалось, что 15 октября около 22.00 патрульные получили информацию о похищении человека в Киевском районе города. В телефонном разговоре заявительница пояснила инспекторам, что злоумышленники похитили и удерживают в заложниках ее гражданского мужа, пока он не рассчитается с долгом. При обследовании прилегающей территории гаражного комплекса полицейские обнаружили подсобное помещение, из которого раздавались крики о помощи.
В этом помещении и находился похищенный мужчина, прикованный цепью за шею к стене. Сведения о событии внесены в ЕРДР по предварительной квалификацией уголовного правонарушения по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.