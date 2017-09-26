Гордость Украины: тысячи австралийцев встречали самый большой в мире самолет Ан-225 “Мрия” (фото, видео)
2016-05-15 16:46
Гордость Украины: тысячи австралийцев встречали самый большой в мире самолет Ан-225 “Мрия” (фото, видео)
Украинский гигант АН-225 “Мрия” приземлился сегодня утром, 15 мая, в Австралии.
На посадку самолета в аэропорту Перт пришли посмотреть тысячи зрителей.
Это был первый коммерческий рейс украинского самолета.
10 мая он вылетел из аэропорта “Киев-Антонов” в Гостомеле в столицу Чехии-Прагу. Оттуда он вылетел на борту с электрогенератором весом 130 тонн. В Праге воздушное судно собрало сотни зрителей.
По дороге в Австралию Ан-225 совершил три технические посадки в Туркменистане, Индии и Малайзии.
На борту Мечты находился экипаж из 21 человека, включая семь членов летной команды, одного руководителя полетов и шестерых инженеров.
Самолет пробудет в аэропорту Перт примерно 48 часов, после чего отправится в Германию.
В прошлый раз украинский гигант прилетал в Австралии в 1988 году.
Ан-225 Мрия – самый большой и самый мощный транспортный самолет, который создали на государственном предприятии “Антонов”. Самолет с максимальной снаряженной массой 640 т является самым тяжелым самолетом в мире. Его длина составляет 84 метра, а размах крыльев – 84,4 метра.