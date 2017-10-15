Гора изрубленных змей..
2017-03-31 18:37
Гора изрубленных змей..
Не поверишь, когда узнаешь, КТО с ними расправился!
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Несмотря на развитие цивилизации, которая вытесняет из своих владений все, что хоть как-то напоминает дикую природу, в отдаленных районах эта сама природа, как говорят, цветет и пахнет. Не так как раньше, ведь человек давно и плотно влияет на животный и растительный мир, но все же, передает Rus.Media.
Случившееся до глубины души возмутило экологов, которые с удивлением узнали, что недавно пенсионерка из Дагестана наткнулась в своем городе на гнездо змей и… расправилась с ними с помощью лопаты!
По словам женщины, она обнаружила змей в тот момент, когда собралась сажать картошку, а поскольку рептилии ей мешали, то она начала их убивать. В результате жертвами стали ни много ни мало, а 75 пресмыкающихся, другие успели уползти.
Пенсионерка не ограничилась убийством, а еще и поделилась в социальных сетях весьма красноречивыми фотографиями с поваленными гадами, ну а многие пользователи считали разборки со змеями подвигом и потребовали наградить пенсионерку орденом за смелость.
А вот экологи по этому поводу имеют совсем другое мнение. Судя по снимкам, женщина расправилась с обычными ужами, которые опасности для человека не представляют, а наоборот, поедают назойливых грызунов, и приносят пользу. Специалисты считают, что змеи просто грелись на солнышке.
Теперь экологи проводят разъяснительную работу, чтобы в погоне за славой «подвиг» пенсионерки не стали повторять другие люди и не начали убивать все, что движется, ползает и летает. Да и вообще, природу надо беречь, а не корчевать что угодно, лишь бы посадить заветную картошечку!