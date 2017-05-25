Гопак стал национальным видом спорта
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в закон« О физической культуре и спорте »(по признанию национальных видов спорта). За принятие соответствующего закона № 5324 проголосовали 227 народных депутатов. Целью закона, как говорится в пояснительной записке к документу, необходимость определения на законодательном уровне понятие национальных видов спорта и особенностей деятельности спортивных федераций, способствующих развитию национальных видов спорта, национальному возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинском здорового образа жизни и культуры, развития национальных видов спорта. Принятый закон предусматривает поддержку национальных видов спорта: боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас», Украинская борьбы на поясах. Эту законодательную инициативу разработан Министерством молодежи и спорта Украины по предложению ряда всеукраинских общественных объединений из национальных видов спорта с целью содействия национальному возрождению через развитие украинских национальных видов спорта. Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 2, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым