Google показал наушники с автоматическим переводом
2017-10-06 09:35
Google показал наушники с автоматическим переводом
Функция пока что доступна только в паре со смартфонами Pixel.
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На презентации в Сан-Франциско компания Google представила не только новые смартфоны и ноутбук, передает Rus.Media. Она также расширила линейку устройств. Пойдя по пути Apple компания отказалась от разъема для наушников в новых телефонах Pixel 2/2 XL и представила беспроводные наушники Google buds, пишет AIN.
Правый наушник buds оснащен сенсорным контроллером, который позволяет управлять звуком, принимать звонки и переключать песни с помощью свайпов. Если просто коснуться наушника, включится помощник Google Assitant. Он может подсказывать направление, создавать напоминания, читать и отправлять сообщения и управлять музыкой.
Но главная функция Assistant, доступна только в паре со смартфонами Pixel, заключается в интеграции с переводчиком Google Translate. Он переведет произнесенную в наушники язык на один из 40 языков, а потом сможет перевести обратно ответ собеседника, говорящего на другом языке.
В комплекте с buds будет идти специальный кейс. Он используется для подзарядки и оснащен батареей емкостью 620 мач. Как уверяют в Google, этого должно хватить для прослушивания музыки в течение 24 часов. Сами же наушники способны работать пять часов без подзарядки.
Как и смартфоны Pixel 2, buds наушники будут продаваться в трех цветах: черный, белый и синий, в продаже они появятся с ноября.
Еще одним пополнением в hardware-линейке Google стала компактная камера Clips. Ее главное конкурентное преимущество — встроенное машинное обучение. В ней нет экрана или микрофона, а кнопка спуска расположена на передней панели, чтобы было удобнее делать селфи. Но от нее тоже хотели отказаться, потому что Clips сама решает, что снимать.
Камера всегда включена, а нейронные сети анализируют, что она видит и снимают небольшие клипы, похожие на “живые ” фото” iPhone. Когда камера видит людей, их лица, она анализирует обстановку и снимает. Просматривать фото можно на телефоне, выбирая понравившиеся клипы или вырезав конкретный кадр с ним.
Так выглядит один из клипов, снятых Clips:
Описание продукта — “камера Google, которая распознает лицо вашей семьи и автоматически снимает” — звучит пугающе. Но в Google считают, что проблемы с приватностью быть не должно, потому что устройство явно выглядит как камера, а во время съемки на ней мигает индикатор. Работа нейронных сетей происходит непосредственно на камере и данные никуда не передаются, пока не будет подключен смартфон.
Что касается технических характеристик, то Clips оснащена 12-мегапиксельным сенсором и имеет обзором в 130 градусов. Она может снимать только серии с 15 кадров в секунду, сохраняя их в 16-гигабайтной встроенной памяти. В режиме ожидания батареи должно хватать на несколько дней. Дата начала продаж пока неизвестна.
Напомним, на презентации Google выяснилось, что время работы нового Pixelbook от батареи достигает 10 часов, а всего 15 минут зарядки позволят устройству работать еще два часа. Устройство базируется на процессорах Core i5 или i7. В зависимости от конфигурации Pixelbook имеет или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, или 16/512 ГБ.