Google показал наушники, которые изменят мир!
2017-10-08 17:55
Google показал наушники, которые изменят мир!
Беспроводные наушники для Pixel 2 могут переводить в режиме реального времени.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Google анонсировал беспроводные наушники Google Buds для второго поколения телефонов Pixel, передает Rus.Media.
Одной из функций этих наушников является возможность перевода между 40 языками в режиме реального времени. Эта технология может кардинально изменить то, как мы общаемся по всему миру, сообщает Engadget.
Для перевода языка достаточно вызвать Google Assistant долгим нажатием и сказать, например, “Help me speak Japan”. Микрофон смартфона распознает произнесенную фразу и проигрывает ее в переведенном виде с помощью своего динамика, а когда собеседник ответит, перевод его слов прозвучит уже в наушниках.
Как показала демонстрация Google на сцене, во время перевода было почти нулевое время ожидания.
Кроме того, наушники воспроизводят музыку через Bluetooth и позволяют подбирать плейлист голосовыми командами. Правый наушник buds оснащен сенсорным контроллером, который позволяет управлять звуком, принимать звонки и переключать песни.
Цена Google Buds составляет $159 в официальном магазине Google, где уже доступен для предварительного заказа новинки.