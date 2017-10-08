Google показал наушники, которые изменят мир!

despravda | 08.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-08 17:55

Google показал наушники, которые изменят мир!
Беспроводные наушники для Pixel 2 могут переводить в режиме реального времени.

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Google анонсировал беспроводные наушники Google Buds для второго поколения телефонов Pixel, передает Rus.Media.

Одной из функций этих наушников является возможность перевода между 40 языками в режиме реального времени. Эта технология может кардинально изменить то, как мы общаемся по всему миру, сообщает Engadget.

Для перевода языка достаточно вызвать Google Assistant долгим нажатием и сказать, например, “Help me speak Japan”. Микрофон смартфона распознает произнесенную фразу и проигрывает ее в переведенном виде с помощью своего динамика, а когда собеседник ответит, перевод его слов прозвучит уже в наушниках.

Как показала демонстрация Google на сцене, во время перевода было почти нулевое время ожидания.

Кроме того, наушники воспроизводят музыку через Bluetooth и позволяют подбирать плейлист голосовыми командами. Правый наушник buds оснащен сенсорным контроллером, который позволяет управлять звуком, принимать звонки и переключать песни.

Цена Google Buds составляет $159 в официальном магазине Google, где уже доступен для предварительного заказа новинки.

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