Google готовится объявить о поглощении HTC – СМИ
2017-09-20 21:11
Google готовится объявить о поглощении HTC – СМИ
Завтра могут быть озвучены результаты сделки компаний.
Компания HTC готовит 21 сентября большой анонс, на котором, вероятно, будут озвучены результаты соглашения о поглощении ее гигантом Google, передает Rus.Media.
Издание сообщает, что в последние месяцы ходило множество слухов о том, что корпорация Google заинтересована в покупке бизнеса HTC. Ожидается, что корпорация приобретет или весь бизнес компании, или его часть.
О том, что сделка имеет место, также свидетельствует прекращение 21 сентября торговли акциями HTC в ожидании “большого анонса”.
О соглашении одним из первых сообщил авторитетный обозреватель Bloomberg Тим Калпан. Позже факт заключения сделки подтвердил также инсайдер Эван Блесс.