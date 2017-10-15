Голую американскую модель и актрису Кейт Аптон смыло волной во время съемок для глянца(фото)
2017-10-15 13:30
Голую американскую модель и актрису Кейт Аптон смыло волной во время съемок для глянца(фото)
Известную актрису Кейт Аптон смысло волной с обрыва во время съемок для журнала Sports Illustrated
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Известную американскую модель и актрису Кейт Аптон смысло волной с обрыва во время съемок для журнала Sports Illustrated, передает Rus.Media. В этот момент она снималась топлес.
Об этом пишет The Mirror.
Во время сексуальной фотосессии для глянцевого журнала Кейт, которая позировала на скале в одной юбке, ударила набіжавша волна, и она, потеряв равновесие, упала.
Кейт повезло, что скала стояла в воде, поэтому девушка не пострадала.
Один из ассистентов фотографа попытался удержать модель, но не дотянулся до нее. В итоге девушка оказалась в воде. К счастью, в этот момент волна схлынула, и она смогла подняться. К ней сбежалась вся съемочная группа.
Однако сама Кейт вообще не переживала – она улыбалась и была готова к съемке. Вскоре модель снова стояла на том же коварный кручи, прикрывая руками грудь и улыбаясь в камеру. Позже выяснилось, что у нее небольшие ушибы и ссадины на ногах, но она не подала вида и продолжила работу.
Позже она переоделась. Девушка щеголяла по пляжу в черном бикини оригинального дизайна. Съемка продолжилась, но на этот раз Кейт осталась на берегу. Она позировала в откровенном купальнике на коленях на фоне набегавших волн.