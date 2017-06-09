Голый хаски растревожил сеть
09.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Фотография выбритого пса породы хаски не оставила равнодушными пользователей Сети. Фото опубликовали в Facebook активисты сообщества Dirty.ru. «Никогда не снимайте все с хаски», – подписали под снимком. Фотография собрала почти 2000 «лайков» и вызвала оживленную дискуссию в соцсети. Одни пользователи начали утверждать, что фото отфотошопленные. Другие прониклись жалостью к собаке. Хаски назвали «несчастным», а парикмахера – «извергом». Но были и такие, у кого снимок «голого» хаски вызвал только смех.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым