Голый Зеленский проехался на велосипеде по киевским улицам (видео)
2017-10-06 16:02
Голый Зеленский проехался на велосипеде по киевским улицам (видео)
Таким украинского шоумена зритель еще не видел.
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Таким оригинальным способом студия “Квартал 95” решила представить зрителям свой новый продукт – второй сезон сериала “Слуга народа”.
Об этом сообщает телеканал “1+1”, передает “Rus.Media”.
Так, в рамках промокампании комедии в Сети появился видеоролик, в котором герой Владимира Зеленского передвигается по Киеву на велосипеде полностью обнаженный .
Согласно сценарию, экранный президент Василий Голобородько в обращении к нации пообещал приехать на работу голым, если в течение суток курс доллара не упадет до восьми гривен. Как можно догадаться, уже на следующий день ему пришлось “держать слово”.