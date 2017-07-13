Голубая глина предупреждает старение кожи
Кроме того что голубая глина прекрасно подтягивает кожу лица (поэтому так часто из нее делают маски и кремы на ее основе), голубая глина помогает похудеть. Благодаря обертыванию, во время которого вам не придется ничего делать кроме того что просто лежать и смотреть фильм или же читать книгу, глина все сделает за вас и вы сможете попрощаться как с лишними килограммами так и с надоедливым целлюлитом.
Голубая глина – экологически чистый и натуральный продукт, который содержит большое количество полезных микроэлементов и минеральных веществ, она улучшает кровообращение, стимулирует обмен веществ в тканях: приводит кожу в тонус, так что не бойтесь каких-либо негативных последствий. Такая процедура не только тонизирует вашу кожу и постепенно избавит от целлюлита, но и предупредит отеки кожи.
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Порошок глины нужно развести теплой (не кипяток) водой до «сметанного» состояния. В глину можно добавить эфирные масла, например, апельсиновое. Далее нужно обработать скрабом или щеткой проблемные части тела, на которые вы собираетесь применять обертывание. Далее, тонким слоем нанесите смесь на тело и равномерно распределите. Затем оберните эти участки пищевой пленкой. Затем, плотно укутайтесь в одеяло или наденьте теплую одежду, для создания эффекта бани.
Продолжительность этой процедуры от получаса до двух. После окончания снимите пленку, смойте горячей водой глину и оботритесь махровым полотенцем, особенно тщательно на участках, которые были в глине. Затем нанесите любой увлажняющий крем для тела, это размягчит кожу и расслабит после процедуры.
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