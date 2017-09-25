Голову “Киевоблэнерго” задушили – полиция
2017-09-25 21:44
Голову “Киевоблэнерго” задушили – полиция
Судебно-медицинская экспертиза предварительно установила, что председатель “Киевоблэнерго”, которого зверски избили в его же доме и ограбили, умер от удушения.
Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович, передает Rus.Media .
“Судебно-медицинская экспертиза уже проведена и, предварительно, можем сказать, что смерть наступила от механической асфиксии. То есть, его задушили. Если до этого времени мы сомневались, поскольку он был избит, нам необходимо было знать от чего наступила смерть”, – рассказал он.
По словам Жуковича, правоохранители обходят окрестные дома и ищут свидетелей происшествия, просматривают записи видеокамер, а также сотрудники полиции ходили на работу к покойному.
“Мы сейчас активно работаем и стараемся максимально выяснить, почему именно в этот дом (зашли злоумышленники для ограбления – ред.). Основная пока версия остается, что они хотели ограбить. Они искали средства. Дом большой, во дворе стоят хорошие машины”, – отметил спикер полиции Киевской области.
Жукович также рассказал, что в доме, по предварительной информации, заходило четверо злоумышленников. Установлено, что они пришли через недострой и поле, где ничего нет, и обратно тем же путем и вышли. Он добавил, что у дома убитого председателя Киевоблэнерго не было никаких технических средств безопасности, кроме замка.
Напомним, 24 сентября неизвестные накануне напали на дом главы правления Чао “Киевоблэнерго” в селе Белогородка на Киевщине, нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался.