Головная боль у ребенка: как помочь?
Если ваш ребенок жалуется на головную боль, первое, что нужно сделать – это обратиться к педиатру. При необходимости педиатр может направить вас к неврологу, который назначит дополнительное обследование, определит причину головной боли у малыша и назначит необходимый курс лечения.
Сегодня существует множество препаратов, которые помогают побороть головную боль у детей. Поэтому наш вам совет родителям. Не упирайтесь, прислушайтесь к мнению врача, если возникают дополнительные вопросы, обратитесь за консультацией к еще одному специалисту. И, что самое главное, не занимайтесь самодеятельностью.
В рационе должна присутствовать исключительно здоровая пища. Следите за тем, чтобы на протяжении суток ребенок выпивал достаточное количество жидкости, особенно в летние месяцы и после подвижных игр.
Выше приведенные меры помогут избежать или, по крайней мере, уменьшить интенсивность и частоту головной боли. Остальное будет зависеть от результатов обследования и назначенного лечения.
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