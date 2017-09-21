Головкин – Альварес. Полное видео боя который состоялся 16 сентября в США
2017-09-17 09:11
Головкин – Альварес. Полное видео боя который состоялся 16 сентября в США
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казах Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) защитил свои титулы в поединке с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО)
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казах Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) защитил свои титулы в поединке с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Rus.Media.
Предлагаем вашему вниманию видео Геннадий Головкин – Сауль Альварес:
Бой проходил в интерсной, напряженной и зрелищной борьбе – Головкин был более активный, но точность ударов Альвареса во многих раундах была выше.
После завершения 12-ти раундов судьи разделились в мнениях – 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина и 114:114. Таким образом, бой Головкин – Альварес закончился вничью.